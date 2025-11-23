G. Bissau.- El presidente de Guinea Bissau vota en las elecciones generales convencido de su victoria final

MADRID, 23 de noviembre de 2025 (Europa Press) - El presidente de Guinea Bissau, Umaro Sissoco Embaló, ha depositado ya su voto en las elecciones generales de este domingo en el país africano y en las que prácticamente tiene garantizada la reelección ante la ausencia de rivales de envergadura.

Embaló ha votado en la ciudad de Gabú y celebrado a continuación una campaña electoral que describió como "pacífica", como espera que también lo sea el proceso de votación y de recuento.

En declaraciones recogidas por 'O Democrata', Embaló aprovechó para recordar que todos los candidatos tienen absolutamente prohibido hacer electoralismo durante las elecciones. "Incluido yo, que las voy a ganar", apostilló.

El país celebra unos comicios marcados por la ausencia de la principal coalición opositora, denuncias de manipulación institucional y un clima político extremadamente tenso y polarizado, en las que el presidente, que se enfrenta a otros once candidatos, busca convertirse en el primer mandatario en tres décadas en lograr la reelección.

"El que va a ejercer por vez primera un segundo mandato soy yo, y espero que el proceso se desarrolle con calma y paz", ha avisado.

El último episodio de tensión en el país ocurrió este pasado 1 de noviembre, cuando el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Guinea Bissau denunció un intento de golpe de Estado perpetrado por generales y altos mandos del Ejército, otro ejemplo de inestabilidad.

Embaló, cabe recordar, se presenta entre denuncias opositoras por sobrepasar el límite de cinco años desde que accedió al cargo --febrero de 2020-- y anunciar su candidatura después de insistir durante meses en que no tenía intención alguna de comparecer.