G. Bissau.- La junta militar de Guinea Bissau promulga su Carta Política de Transición, que suspende la Constitución.

MADRID, 9 dic. 2025 (Europa Press)

La junta militar que gobierna Guinea Bissau desde el golpe de Estado que derrocó al presidente Umaro Sissoco Embaló a finales de noviembre, ha promulgado este lunes la Carta Política de Transición que suspende la Constitución hasta ahora vigente en el país africano, establece un período de transición de doce meses y prohíbe al presidente y al primer ministro de transición presentarse a las elecciones a su fin.

El documento establece el Alto Mando Militar como el órgano político supremo en esta fase y designa al Consejo Nacional de Transición como el máximo órgano de supervisión legislativa y que estará compuesto por 65 miembros: diez designados por el presidente de transición, Horta N'Tam, 15 representantes del Alto Mando Militar, 20 de partidos políticos y doce de organizaciones de la sociedad civil, según ha recogido el diario 'O Demócrata'.

El Consejo es, asimismo, responsable de preparar la revisión de la Constitución de la República, la creación del Tribunal Constitucional, la revisión de la Ley Electoral y la revisión de la Ley Marco de Partidos Políticos, así como de la elección de la nueva directiva de la Comisión Nacional Electoral.

Por otra parte, las competencias administrativas y ejecutivas recaerán sobre el Gobierno de Transición. Integrado por el primer ministro, los ministros y los secretarios de Estado, dirigirá la política general conforme a la Carta Política de Transición y a la parte vigente de la Constitución, supeditada en su totalidad a la anterior en toda disposición en que se contradigan. El Gobierno también nombrará a gobernadores y otros cargos intermedios, con el objetivo de normalizar la vida institucional del país, según la propia junta.

Este período de transición, de acuerdo a la citada carta, tendrá una duración de 12 meses, que expirará con la investidura del presidente electo y el inicio de la nueva legislatura.