G. Bissau.- La Unión Africana expulsa a Guinea Bissau tras el golpe de Estado del miércoles

MADRID, 29 Nov. 2025 (Europa Press) -

La Unión Africana ha anunciado este sábado la expulsión "inmediata" de Guinea Bissau del organismo supranacional africano en respuesta al golpe de Estado perpetrado el pasado miércoles, 26 de noviembre, por las Fuerzas Armadas del país.

El Consejo de Paz y Seguridad de la Unión Africana se reunió el viernes en sesión de urgencia para abordar la situación en Guinea Bissau y ha decidido "suspender de inmediato la participación de la República de Guinea Bissau en todas las actividades, organismos e instituciones de la Unión hasta que se restablezca el orden constitucional en el país".

El documento cita en concreto el Artículo 7g del Protocolo para el Establecimiento del Consejo de Paz y Seguridad de la Unión Africana, que contempla "sancionar cualquier cambio inconstitucional de gobierno en un estado miembro".

También menciona el Artículo 25.1 de la Carta Africana sobre Democracia, Elecciones y Gobierno, que recoge que "cuando el Consejo de Paz y Seguridad observe un cambio inconstitucional de gobierno en un Estado miembro y fracasen las iniciativas diplomáticas, debe suspender a dicho Estado del ejercicio de su derecho a participar en las actividades de la Unión (...). La suspensión debe tener efecto inmediato".

El organismo africano aprovecha de nuevo para "condenar contundentemente" la "toma del poder por los militares", que supone "una grave obstrucción al orden democrático y constitucional".

"Socava las perspectivas de estabilidad y estado de derecho expresadas por el pueblo de Guinea Bissau", denuncia.

El golpe de Estado es "una flagrante violación de los instrumentos de principios y normativos de la UA, en particular la Carta Africana sobre Elecciones, Democracia Gobierno y la Declaración de Lomé de 2000".

El Consejo de Paz y Seguridad pide además la "liberación inmediata e incondicional de todos los funcionarios electorales y otras figuras políticas" y "garantizar su seguridad y dignidad". El fin es que la Comisión Nacional Electoral pueda "finalizar el tabulado y proclamación de los resultados de las elecciones" y "finalizar el proceso electoral con la toma de posesión del ganador".

Menciona en particular a los observadores internacionales desplazados al país y pide "a los líderes del golpe de Estado que garanticen la seguridad y faciliten la evacuación y salida segura de todos los observadores electorales de la UA y todos los demás observadores electorales internacionales".

El documento aprobado por el Consejo de Paz y Seguridad de la Unión Africana "reafirma" la "solidaridad" con el pueblo de Guinea Bissau y sus "legítimas aspiraciones para fomentar el buen gobierno, la democracia, el desarrollo y la prosperidad de su país".

Esta expulsión de la Unión Africana ha llegado tras el anuncio de las Fuerzas Armadas de Guinea Bissau de un golpe de Estado y el derrocamiento del presidente, Umaro Sissoco Embaló, en medio de las tensiones por las elecciones generales celebradas el domingo, un proceso "suspendido" por el Ejército poco después de que el mandatario denunciara que había sido detenido por militares en su oficina en el Palacio Presidencial.

Los militares habrían detenido también a la principal figura de la oposición, Domingos Simoes Pereira, así como a los líderes involucrados en la campaña electoral del candidato Fernando Dias da Costa, principal rival de Embaló.