G. Bissau.- Liberado en Portugal un hombre cercano al expresidente de Guinea Bissau detenido por sospechas de blanqueo

MADRID, 16 Dic. 2025 (Europa Press) -

Las autoridades de Portugal han liberado a un hombre cercano al expresidente de Guinea Bissau Umaro Sissoco Embaló, derrocado hace menos de un mes en un golpe de Estado militar en el país africano, después de su detención el domingo en Lisboa por sospechas de contrabando y blanqueo.

Fuentes de la Policía Judicial citadas por la agencia portuguesa de noticias Lusa han indicado que el detenido, cuya identidad no ha trascendido, fue detenido en el aeropuerto militar Figo Maduro de Lisboa tras hallarse en su equipaje unos 5.000.000 de euros en efectivo.

La Policía Judicial explicó tras ello que la detención derivaba de una denuncia presentada en torno a los pasajeros del vuelo y el supuesto desvío de fondos de Guinea Bissau, al tiempo que resaltó que el detenido era "un extranjero" llegado desde el país africano y "sospechoso de blanqueo".

Sin embargo, esta persona ha sido finalmente liberada sin llegar a comparecer ante un tribunal, a pesar de que se adelantó que tendría que hacerlo para valorar si era necesario aplicar algún tiempo de medida contra el sospechoso, que se exponía a una pena de hasta cinco años de cárcel en caso de ser declarado culpable de blanqueo.

Diversos medios portugueses indicaron el domingo que en el vuelo que llegó al aeropuerto militar de Figo Maduro viajaba también la antigua primera dama de Guinea Bissau y esposa de Embaló, quien fue detenido brevemente tras la asonada y posteriormente liberado, lo que le permitió salir el país, con destino a Marruecos tras pasar por Senegal y República del Congo.

El golpe, encabezado por Horta N'Tam, fue dado a raíz de las tensiones derivadas de las elecciones presidenciales de noviembre, en las que tanto el mandatario como el principal candidato opositor, Fernando Dias da Costa, reivindicaron su victoria antes del anuncio de los resultados, cuya publicación fue suspendida a raíz de la asonada.

La junta militar anunció la semana pasada la composición del nuevo organismo legislativo, después de desvelar el nuevo Gobierno y tras la adopción de la Carta Política de Transición, que fija el proceso de transición y que contempla la creación del citado organismo como una institución política responsable del diálogo nacional y la revisión de las acciones de las nuevas autoridades.

La Carta Política de Transición suspende la Constitución hasta ahora vigente en el país africano, establece un periodo de transición de doce meses y prohíbe al presidente y al primer ministro de transición presentarse a las elecciones al fin de este proceso, a pesar de las críticas internacionales y regionales y los llamamientos a la vuelta al orden constitucional.