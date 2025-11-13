G20.- El presidente de China no acudirá a la cumbre del G20 en Sudáfrica y se suma a las bajas de Trump y Putin

MADRID, 13 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

El presidente de China, Xi Jinping, no acudirá a la cumbre del G20 que acogerá Sudáfrica la semana que viene, en la que Pekín estará representado por su primer ministro, Li Qiang, con lo que será la primera vez en la que una cumbre de este organismo no cuente con la presencia de los jefes de Estado de Estados Unidos, Rusia y China.

El Ministerio de Exteriores chino ha especificado en un comunicado que Li viajará a Johannesburgo "a invitación del Gobierno de Sudáfrica" para participar en la 20ª cumbre del G20 entre el 21 y el 23 de noviembre. Previamente, realizará un viaje a Rusia para participar en un encuentro de la Organización para la Cooperación de Shanghái entre el 17 y el 18 de noviembre y viajará a Zambia para una visita oficial entre el 19 y el 20 de noviembre.

La baja de Xi se suma a las de los presidentes de Estados Unidos y Rusia, Donald Trump y Vladimir Putin, respectivamente. Así, Washington estará representado por el vicepresidente, JD Vance, si bien Trump amenazó recientemente con boicotear la cumbre tras acusar sin pruebas a Sudáfrica de asesinar a latifundistas blancos y confiscar sus tierras.

Por su parte, Rusia estará representada por Maxim Oreshkin, 'número dos' de la oficina de la Presidencia rusa. Putin no ha acudido en persona a las últimas reuniones del G20 y, en el caso de Sudáfrica, se da la circunstancia añadida de que es un país integrado en el Tribunal Penal Internacional (TPI), que ha ordenado formalmente el arresto del presidente ruso por supuestos crímenes de guerra en Ucrania.