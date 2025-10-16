G20 emite declaración sobre deuda, afirma que muchos países en desarrollo siguen afrontando retos
LA NACION
WASHINGTON, 16 oct (Reuters) - El Grupo de las 20 principales economías, liderado este año por Sudáfrica, dijo el jueves que el riesgo de una crisis sistémica de la deuda parece estar ampliamente contenido, pero que muchos países vulnerables de renta baja y media siguen enfrentándose a elevados costos de financiación y a otros problemas.
Los responsables de finanzas del G-20 emitieron una declaración sobre la deuda tras reunirse durante el encuentro anual del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial en Washington. En el escrito, señalaron que la situación era especialmente difícil para muchos países de renta baja, sobre todo en África. (Reporte de Andrea Shalal y Sfundo Parakozov; Editado en español por Javier Leira)
