G20.- Sudáfrica anuncia un "cambio de postura" de EE. UU. sobre su participación en el G20, pero la Casa Blanca lo niega

MADRID, 20 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

El presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, ha anunciado este jueves un "cambio de postura" de Estados Unidos sobre su participación en la cumbre del G20 en Johannesburgo, después de que Washington amenazara con boicotear el encuentro en medio de las tensiones bilaterales, pero la Casa Blanca ha negado las declaraciones del mandatario sudafricano.

"Hemos recibido un aviso de Estados Unidos, sobre la cual todavía estamos dialogando, acerca de un cambio de opinión respecto a su participación en la cumbre, de una u otra forma. Las conversaciones continúan", ha declarado Ramaphosa en declaraciones a la prensa, criticando que "esto ocurre prácticamente a última hora del inicio de la cumbre", que tendrá lugar este fin de semana.

Por tanto, ha dicho que necesitan "entablar ese tipo de contacto para ver su viabilidad y su verdadero significado", pero ha reconocido que, "en cierto modo", su gabinete lo ve "como una señal positiva, muy positiva". "Como he dicho a menudo, la política de boicots nunca funciona", ha zanjado.

Ramaphosa ha insistido que "siempre es mejor" formar parte de la cumbre, porque "todos los países están presentes y, Estados Unidos, al ser la mayor economía del mundo, debe estarlo". "Es un placer saber que hay un cambio de enfoque. Y seguimos debatiendo cómo se materializará", ha incidido.

Tras las declaraciones del presidente sudafricano, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ha asegurado que Washington "no está participando en las conversaciones oficiales del G20 en Sudáfrica" y ha explicado que el representante de la Embajada "simplemente está presente para reconocer que Estados Unidos será el anfitrión".

"No están allí para participar en las conversaciones oficiales, a pesar de lo que afirma falsamente el presidente sudafricano", ha aclarado Leavitt durante una rueda de prensa.

Durante su intervención, la portavoz ha cargado contra los comentarios de Ramaphosa "criticando a Estados Unidos y al presidente estadounidense (Donald Trump). "Ese lenguaje no es del agrado del presidente ni de su equipo", ha afirmado.