G20.- Sudáfrica rechaza entregar la Presidencia del G20 a un cargo de bajo nivel de EEUU

MADRID, 22 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

Sudáfrica, que ejerce la presidencia de turno del G20 hasta que concluya la cumbre de este fin de semana en Johannesburgo, ha manifestado su rechazo a entregar formalmente el mandato simbólico al siguiente país encargado, Estados Unidos, debido a la ausencia de una representación de alto nivel norteamericana.

"El presidente (Cyril Ramaphosa) no va a entregarla a un cargo menor de la Embajada. Va en contra del protocolo que no se va a encajar ni a permitir en estos momentos", ha destacado el portavoz presidencial sudafricano, Vincent Magwenya, en un comunicado oficial.

"Lo hemos comunicado oficialmente y lo hemos comunicado públicamente. Nunca se ha hecho antes y no va a ocurrir ahora con Sudáfrica", ha añadido.

Magwenya ha subrayado que se trata de "una cuestión de principios: Estados Unidos ha elegido no asistir a la cumbre. Esa es su elección y tiene la prerrogativa de hacerlo, pero lo que no puede ocurrir es que se fuerce una ruptura del protocolo", ha argumentado.

El portavoz ha defendido la postura de Sudáfrica de "siempre relacionarse con otros países de forma respetuosa y considerada como siempre hemos hecho" y "particularmente con Estados Unidos, teniendo en cuenta todos los obstáculos que hemos tenido que afrontar para resetear esa relación".

Sin embargo, "no podemos retorcer las normas por un solo país".

"Tenemos que respetar a los países que han participado en el proceso, que han trabajado incansablemente para que este G20 fuera el éxito que es ahora. Tenemos que superarlo", ha remachado.

Durante los últimos días había trascendido que Estados Unidos tenía intención de enviar a un diplomático, concretamente con nivel de encargado de negocios de embajada, para recibir la presidencia de turno del G20 cuya cumbre se celebra en Johannesburgo.