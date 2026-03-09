G7 aplaza la liberación conjunta de reservas petroleras de emergencia

9 mar (Reuters) - Los países del G7 aún no han decidido si liberarán las reservas petroleras de emergencia, después de que los precios superaron los US$119 por barril debido a la guerra en Irán, dijo el lunes el ministro de Finanzas francés, quien añadió que los gobiernos no prevén una escasez inmediata de suministro.

"Aún no hemos llegado a ese momento", dijo Roland Lescure a periodistas en Bruselas tras una reunión en línea de los ministros de Finanzas del G7.

"Lo que hemos acordado es usar todas las herramientas necesarias para estabilizar el mercado, incluida la posible liberación de las reservas necesarias".

Los precios del petróleo subieron el lunes a más de US$119 el barril, alcanzando niveles no vistos desde mediados de 2022, ya que algunos de los principales productores recortaron el suministro por temor a una larga interrupción del transporte marítimo debido a la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Lescure dijo que actualmente no hay problemas de suministro ni en Europa ni en Estados Unidos.

Las economías occidentales coordinan sus reservas estratégicas de petróleo a través de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), en París, que se creó tras la crisis del petróleo de la década de 1970 y que también proporciona investigación y datos a sus miembros.

El director de la AIE, Fatih Birol, presionó para que se liberaran las reservas, según la ministra de Finanzas japonesa, Satsuki Katayama, cuyo país posee una de las mayores reservas estratégicas de petróleo del mundo.

Los países miembros de la AIE son importadores netos de petróleo y están obligados a mantener en stock el equivalente a al menos 90 días de importaciones de petróleo.

Recientemente, en 2022, la AIE coordinó la mayor liberación colectiva de su historia, con algo más de 180 millones de barriles de reservas de petróleo, en respuesta a la agitación del mercado que siguió a la invasión de Ucrania por parte de Rusia.

Los miembros de la AIE poseen más de 1200 millones de barriles de reservas públicas de petróleo para emergencias y otros 600 millones de barriles de reservas industriales que se mantienen por obligación gubernamental.

El presidente francés, Emmanuel Macron, dijo que los ministros de Energía debatirían la situación el martes, durante una cumbre nuclear en París. (Información de Shubham Kalia en Bangalore; edición de Jamie Freed y Jacqueline Wong; editado en español por Patrycja Dobrowolska y Javier López de Lérida)