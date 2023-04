G7 busca acelerar eliminación de combustibles fósiles aunque no fija nueva fecha

Los ministros de Energía y de Medio Ambiente de los países del G7 acordaron acelerar la salida de los combustibles fósiles y urgió a otros países hacer lo mismo, aunque no fijó un nuevo plazo para eliminar las fuentes contaminantes de energía, como el carbón.

En un comunicado emitido tras dos días de reuniones en el norte de Japón, los ministros de las siete mayores economías del mundo plantearon acciones para mantener el calentamiento global debajo del límite de 1,5 grados centígrados.

"Enfatizamos nuestro compromiso en el contexto del esfuerzo global por acelerar la eliminación gradual de los combustibles fósiles para alcanzar sistemas de energía cero emisiones netas para 2050 a más tardar", dijeron los ministros en un comunicado tras su reunión en Sapporo.

Pero el grupo no ofreció un nuevo plazo más allá del que adoptó el año pasado, de suprimir en gran parte el uso de combustibles fósiles de sus sectores eléctricos para 2035.

La ministra francesa de Transición Energética, Agnes Pannier Runacher, dijo que el llamado a un "eliminación gradual" de los combustibles fósiles es un "paso firme al frente" antes de las próximas cumbres del G20 y COP28.

Reino Unido y Francia propusieron la meta de eliminar el carbón de las matrices energéticas del G7 en la actual década, pero con la presión de la guerra en Ucrania sobre los suministros energéticos, esa meta fue rechazada por otros miembros, incluyendo Japón y Estados Unidos.

"Me habría gustado alcanzar un acuerdo para el abandono gradual del carbón para 2030", declaró Pannier-Runacher a AFP. "Eso no fue posible y es un tema en el cual aún podemos tener avances, en particular en la COP28".

El club de los principales países industrializados (Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido) está bajo presión para mostrar unidad e intensificar la acción tras el último y alarmante informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), publicado el mes pasado.

Según el IPCC, el calentamiento global causado por la actividad humana provocará que las temperaturas medias suban 1,5 ºC respecto a la era preindustrial a partir de 2030-2035.

Se espera también que marquen la pauta contra el calentamiento global de cara a importantes reuniones que tendrán lugar este año, como el G20 en India y la COP 28 en Dubái.

- Contaminación con plástico -

Los ministros también anunciaron la meta de poner fin a la nueva contaminación con plástico en sus países para 2040.

"Estamos comprometidos con el fin de la contaminación con plástico, con la ambición de reducir a cero la polución adicional de plástico para 2040", señala el comunicado.

Varias oenegés temían que la reunión ministerial desembocara en un retroceso en materia de compromisos climáticos, sobre todo por las posiciones conservadoras del país anfitrión.

Japón, que depende en gran medida de la importación de combustibles fósiles, quería aprovechar la ocasión para reclamar nuevas inversiones en el sector del gas en nombre de la "seguridad energética", con los trastornos provocados en esa área por la invasión rusa de Ucrania iniciada el año pasado.

En 2022, el G7 decidió tolerar inversiones en el gas como respuesta "provisional" a las "circunstancias excepcionales" relacionadas con la guerra en Ucrania.

El comunicado del domingo incluye planteamientos similares, pero también establece diversos parámetros alrededor de tales inversiones y destaca la "necesidad primaria" de una "reducción de la demanda de gas".

