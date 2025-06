G7 expresa su apoyo a Israel y califica a Irán de fuente de inestabilidad

By Kanishka Singh

WASHINGTON, 16 jun (Reuters) -

El Grupo de los Siete expresó su apoyo a Israel en una declaración emitida a última hora del lunes y tachó a su rival Irán de fuente de inestabilidad en Oriente Próximo. Los líderes del G7 instaron a una desescalada generalizada de las hostilidades en la región.

La guerra aérea entre Irán e Israel, que comenzó el viernes cuando Israel atacó a Irán con ataques aéreos, ha hecho saltar las alarmas en una región que ya estaba en vilo desde el inicio del asalto militar israelí a Gaza en octubre de 2023.

“Afirmamos que Israel tiene derecho a defenderse. Reiteramos nuestro apoyo a la seguridad de Israel”, decían los líderes del G7 en el comunicado.

“Irán es la principal fuente de inestabilidad y terror regional”, añadía el comunicado y dijo que el G7 tenía "claro que Irán nunca puede tener un arma nuclear".

Israel atacó Irán el viernes en lo que calificó de ataque preventivo para impedir que Teherán desarrolle armas nucleares. Desde entonces, los dos enemigos de Oriente Próximo han intercambiado golpes y las autoridades iraníes han informado de más de 220 muertos, en su mayoría civiles, mientras que Israel dijo que 24 civiles habían muerto. Irán niega estar buscando armas nucleares y ha afirmado que tiene derecho a desarrollar tecnología nuclear con fines pacíficos, incluido el enriquecimiento, como parte del Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP).

Israel, que no es parte del TNP, es el único país de Oriente Próximo del que se cree que posee armas nucleares.

Israel no lo niega ni lo confirma. El presidente Donald Trump tenía previsto abandonar anticipadamente la cumbre del G7 en Canadá para regresar a Washington debido a la situación en Oriente Próximo. Estados Unidos ha mantenido hasta ahora que no está involucrado en los ataques israelíes contra Irán aunque Trump dijo el viernes que Estados Unidos estaba al tanto de los ataques de Israel con antelación y los calificó de "excelentes". Washington ha advertido a Teherán de que no ataque intereses o personal estadounidense en la región. "Instamos a que la resolución de la crisis iraní conduzca a una desescalada más amplia de las hostilidades en Oriente Próximo, incluido un alto el fuego en Gaza", señala la declaración del G7, que añade que las naciones también están dispuestas a coordinarse para salvaguardar la estabilidad en los mercados energéticos. Un ataque israelí golpeó la emisora estatal iraní el lunes, mientras que Trump dijo en una publicación en redes sociales que "todo el mundo debería evacuar inmediatamente Teherán". Por separado, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, también habló el lunes de la guerra entre Israel e Irán en llamadas telefónicas con sus homólogos británico, francés y de la Unión Europea. Washington dijo que Trump seguía aspirando a un acuerdo nuclear con Irán. (Información de Kanishka Singh en Washington; edición de Jacqueline Wong y Shri Navaratnam; edición en español de María Bayarri Cárdenas)