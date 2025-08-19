Gabbard dice que Londres retiró exigencia a Apple de ofrecer acceso encubierto a datos

LONDRES (AP) — Reino Unido abandonó su exigencia de que Apple proporcionara el llamado acceso encubierto a cualquier dato cifrado de los usuarios almacenado en la nube, dijo el lunes la directora de Inteligencia Nacional de Estados Unidos, Tulsi Gabbard.

Gabbard indicó que Londres y Washington habían resuelto su disputa de alto nivel sobre la privacidad electrónica, y escribió en X que ella, el presidente, Donald Trump, y el vicepresidente, JD Vance, pasaron los "últimos meses" trabajando con el gobierno británico.

"Como resultado, Reino Unido acordó retirar su mandato para que Apple proporcionara un 'acceso encubierto' que habría permitido el acceso a los datos cifrados protegidos de los ciudadanos estadounidenses y habría invadido nuestras libertades civiles", afirmó.

La disputa surgió a principios de año con la noticia de que las autoridades de seguridad británicas habían emitido al gigante tecnológico estadounidense una orden secreta que requería la creación de un acceso encubierto para ver material completamente cifrado.

Apple impugnó la orden, lo que generó temores de espionaje electrónico por parte de funcionarios de seguridad nacional.

El gobierno británico habría entregado supuestamente a Apple lo que se conoce como un “aviso de capacidad técnica” ordenándole que proporcionase el acceso bajo la amplia Ley de Poderes de Investigación de 2016, que ha sido apodada como la carta de los espías.

El Ministerio del Interior británico no respondió directamente a la declaración de Gabbard, diciendo que “no realiza comentarios sobre asuntos operativos, incluyendo confirmar o negar la existencia de tales avisos”.

“Durante mucho tiempo hemos tenido acuerdos conjuntos de seguridad e inteligencia con Estados Unidos para abordar las amenazas más graves, como el terrorismo y los abusos sexuales a menores, incluyendo el papel que juega la tecnología de rápido avance en habilitar esas amenazas”, apuntó el ministerio. “Siempre tomaremos todas las acciones necesarias a nivel nacional para mantener a salvo a los ciudadanos de Reino Unido”.

Gabbard dijo anteriormente que un pedido de acceso encubierto violaría los derechos de los estadounidenses y generaría preocupación por la presión de un gobierno extranjero sobre una empresa tecnológica con sede en Estados Unidos.

Apple no respondió a una solicitud de comentarios. La compañía había reaccionado a la orden retirando su función de cifrado de Protección Avanzada de Datos para nuevos usuarios en Reino Unido y desactivándola para los usuarios existentes.

Esa función opcional protege archivos de iCloud, fotos, notas y otros datos con cifrado de extremo a extremo cuando se almacenan en la nube.

La periodista de The Associated Press Sylvia Hui contribuyó a este despacho.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.