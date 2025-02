Gabby Thomas, cinco veces medallista olímpica, se une a Amazfit como atleta embajadora

MILPITAS, California--(BUSINESS WIRE)--feb. 13, 2025--

Amazfit, marca líder mundial de dispositivos ponibles inteligentes y propiedad de Zepp Health (NYSE: ZEPP), se enorgullece de anunciar que Gabby Thomas, la cinco veces medallista olímpica e ícono de la moda, es la última embajadora que se suma a la creciente lista de atletas de élite de la marca. Como parte de esta colaboración de cuatro años, Thomas llevará los relojes inteligentes Amazfit tanto en la pista durante los entrenamientos y las competiciones, como fuera de ella para controlar el sueño y la recuperación. Además, a través de la aplicación Zepp de registro de alimentos, Gabby podrá acceder con facilidad al seguimiento de la nutrición.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20250213608298/es/

Five-time Olympic Medalist and fashion icon, Gabby Thomas, is the latest ambassador to join Amazfit's growing roster of elite athletes. (Graphic: Business Wire)

Como ganadora de la medalla de oro en 200 m, 4 x 100 m y 4 x 400 m, Thomas se despidió de los Juegos Olímpicos de París 2024 como la atleta estadounidense de atletismo más condecorada de los Juegos. Además, posee múltiples títulos de la Diamond League y se alzó con otras dos medallas olímpicas, 200 m (bronce) y 4 x 100 m (plata), en los Juegos de Tokio 2020. La asociación con Amazfit es la primera de Thomas con un «smartwatch» y da crédito a los beneficios que los datos pueden jugar en el rendimiento de los atletas.

«Estoy muy contenta de colaborar con Amazfit porque, para mí, son los pequeños detalles los que marcan la diferencia», declaró Thomas. «Como atleta, este es el tipo de asociación perfecta que me ayudará a seguir mejorando. Es muy importante contar con datos objetivos sobre mi cuerpo, ya sea el seguimiento de mi ritmo cardíaco durante un entrenamiento, ver lo bien que me he recuperado, o la comprensión de la calidad del sueño que estoy recibiendo. Tener una marca de dispositivos ponibles inteligentes de confianza como Amazfit a mi lado cambia las reglas del juego».

En el marco de esta emocionante asociación, Thomas mejorará su entrenamiento incorporando el análisis de los dispositivos ponibles inteligentes de Amazfit en su preparación y recuperación para aumentar el rendimiento y ayudar a batir futuros récords. También aportará sus ideas y comentarios a los equipos de desarrollo y diseño de Amazfit sobre las futuras características y estilos de los productos.

«Nos sentimos halagados de que Gabby se una al equipo de Amazfit», señaló Wayne Huang, fundador y director ejecutivo de Zepp Health. «Su notable carrera en el atletismo y su pasión por el estilo se alinean a la perfección con nuestra misión de desbloquear los límites del potencial humano para “Discover Amazing”. A través de esta asociación, seguiremos capacitando a los atletas para que liberen todo su potencial y reescriban los libros de récords utilizando nuestro avanzado ecosistema de dispositivos inteligentes».

Amazfit se ha comprometido a crear productos que potencien la salud y el bienestar holísticos, y que la vida sana requiere un equilibrio entre los cuatro pilares clave del bienestar: la forma física, el sueño, la atención plena y la nutrición. La variada cartera de productos de Amazfit incluye los relojes inteligentes Active, Cheetah y T-Rex, el anillo inteligente Helio y la aplicación Zepp, todos ellos diseñados para ayudar a los atletas y entusiastas de la salud a realizar un seguimiento y mejorar su estado de forma integral. La última función de registro de alimentos de la aplicación Zepp ofrece a los atletas como Thomas una capacidad sin precedentes para salvar la brecha entre la nutrición y la forma física, garantizando el máximo rendimiento y una recuperación óptima. Ya sea mediante el control de la frecuencia cardiaca, siguiendo los ciclos de sueño o registrando las comidas, Amazfit proporciona la información necesaria para mantener un enfoque integral de la salud.

Thomas se une a una creciente lista de atletas Amazfit, entre los que figuran los campeones del mundo de HYROX Meg Jacoby y Hunter McIntyre, la estrella del pádel Bea González y los olímpicos Morgan Pearson (triatlón) y Yemaneberhan «Yeman» Crippa (5 k y 10 k).

Explore la gama completa de dispositivos ponibles inteligentes Amazfit y experimente la innovación que eleva el rendimiento, la recuperación y la precisión en www.amazfit.com.

Para más información, visite Amazfit.com y síganos en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube.

Acerca de Amazfit

Amazfit, una de las principales marcas mundiales de dispositivos ponibles inteligentes centrada en la salud y el fitness, forma parte de Zepp Health (NYSE: ZEPP ), una empresa de tecnología de la salud. Amazfit ofrece una amplia selección de relojes y pulseras inteligentes, y su lema de marca «Discover Amazing» (Descubrir lo increíble) anima a las personas a superar sus barreras y sus expectativas mientras disfrutan de cada momento.

Amazfit está equipado con la plataforma de gestión de la salud patentada de Zepp Health, que ofrece información práctica y orientación en la nube las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para ayudar a los usuarios a alcanzar sus objetivos de bienestar. Con un acabado excepcional, los relojes inteligentes Amazfit han ganado muchos premios de diseño, entre ellos el iF Design Award y el Red Dot Design Award.

Lanzada en 2015, la marca Amazfit cuenta hoy con millones de usuarios. Sus productos están disponibles en más de 90 países del continente americano, Europa, Oriente Medio y África, así como en Asia Pacífico. Para más información sobre Amazfit, visite www.amazfit.com.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20250213608298/es/

CONTACT: CONTACTO CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Mary Thompson Woodbury

mary.woodbury@zepp.com

KEYWORD: CALIFORNIA UNITED STATES NORTH AMERICA

INDUSTRY KEYWORD: SPORTS ONLINE RETAIL CONSUMER ELECTRONICS INFLUENCER TECHNOLOGY HEALTH TECHNOLOGY FITNESS & NUTRITION RETAIL OLYMPICS COMMUNICATIONS HEALTH RUNNING

SOURCE: Zepp Health

Copyright Business Wire 2025.

PUB: 02/13/2025 09:05 PM/DISC: 02/13/2025 09:06 PM

http://www.businesswire.com/news/home/20250213608298/es