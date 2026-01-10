Gabigol anota en su regreso al Santos de Brasil

El atacante brasileño Gabriel Barbosa, mejor conocido como Gabigol, anotó este sábado en su primer partido desde su regreso al Santos, el club que lo formó en Brasil, en la victoria 2-1 sobre Novorizontino.

El futbolista de 29 años fue cedido por un año por el Cruzeiro al Peixe, donde esta temporada va a coincidir con el astro Neymar, que se recupera de una operación de rodilla.

Ante Novorizontino, en la primera jornada del campeonato del estado de Sao Paulo (Campeonato Paulista), el club del Rey Pelé empezó perdiendo, pero Gabigol igualó en el minuto 52 y Thaciano anotó el gol de la victoria al final del partido (89') en la ciudad portuaria de Santos.

Internacional brasileño en 18 ocasiones, en las que marcó cinco goles, Gabigol debutó como profesional en 2013 con Santos, antes de probar suerte en Europa tres años más tarde, en el Inter de Milán.

Nunca logró imponerse en los Nerazzurri ni luego en el Benfica de Portugal, pero brilló al regresar al país, convirtiéndose en uno de los mayores ídolos del Flamengo de Rio de Janeiro.

En el club más popular de Brasil, este delantero centro conquistó dos veces la Copa Libertadores (2019 y 2022), marcando un doblete en la primera final y el gol del triunfo en la segunda.

El año pasado, Gabigol dejó el Fla para incorporarse a Cruzeiro, donde marcó seis goles en 30 encuentros de la última edición del campeonato brasileño.

Tras salvarse en 2025 de regresar a la segunda división, el Peixe disputará la Copa Sudamericana 2026.