Gabinete de seguridad israelí aprueba 19 colonias más en Cisjordania

El gabinete de seguridad israelí aprobó la creación de 19 nuevas colonias en Cisjordania ocupada, con lo que el total de asentamientos autorizados en los tres últimos días asciende ya a 69, según un comunicado oficial publicado este domingo.

"El gabinete aprobó la propuesta del ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, y el ministro de Defensa, Israel Katz, de declarar y formalizar 19 nuevos asentamientos en Judea y Samaria", indicó en un comunicado la oficina de Smotrich, sin precisar cuándo se tomó la decisión.

"A pie de terreno, estamos bloqueando la creación de un Estado palestino terrorista. Seguiremos desarrollando, construyendo y poblando la tierra de nuestra herencia ancestral, con confianza en la justicia de nuestro camino", indicó el ultraderechista Smotrich en el comunicado.