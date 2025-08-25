Gabinete de seguridad israelí se reúne el martes sobre Gaza

El gabinete de seguridad israelí se reunirá el martes por la noche en Jerusalén, anunció el lunes un portavoz del primer ministro, donde según medios locales se abordará una eventual reanudación de las negociaciones con miras a una tregua en Gaza.

Interrogado por la AFP, el portavoz de Benjamin Netanyahu, Omer Mantzour, no precisó los temas de la reunión.

El gabinete de seguridad, bajo la presidencia de Benjamin Netanyahu, aprobó a inicios de agosto un plan para tomar el control de la ciudad de Gaza así como de la seguridad de todo el territorio palestino, con el objetivo de aniquilar a Hamás y liberar a los rehenes.

El ejército israelí prepara una ofensiva ya anunciada en la ciudad de Gaza.

Pero Netanyahu ordenó el jueves la apertura de negociaciones para liberar a "todos" los rehenes en Gaza, en respuesta a una nueva proposición de tregua de los mediadores aceptada por el movimiento islamista palestino Hamás.

Netanyahu no citó explícitamente la proposición de los mediadores - Egipto, Catar y Estados Unidos - con miras a un cese el fuego de 60 días asociado a una liberación de los rehenes.

El Foro de las familias de rehenes, principal organización israelí que congrega a allegados de los cautivos en Gaza, pidió una jornada de movilización nacional el martes al margen de la reunión del gabinete de seguridad.

"Una mayoría absoluta del pueblo israelí desea el retorno de nuestros familiares a la casa. El aplazamiento deliberado de la firma de un acuerdo para su liberación va en contra de la voluntad del pueblo y de nuestros valores fundamentales: la responsabilidad mutua y la solidaridad", afirmó un comunicado del Foro.

El ataque contra Israel que desencadenó la guerra en Gaza causó la muerte de 1219 personas, en su mayoría civiles, según un recuento basado en cifras oficiales.

La ofensiva israelí en la Franja ha dejado al menos 62.744 palestinos muertos, sobre todo civiles, según cifras del Ministerio de Salud de Gaza, que la ONU considera fiables.