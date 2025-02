gabinete de seguridad mexicano dice traslado de presuntos narcos fue legal y a pedido de eeuu

(Cambia enfoque, añade citas con rueda de prensa del gabinete de Seguridad, contexto)

Por Raul Cortes y Lizbeth Diaz

CIUDAD DE MÉXICO, 28 feb (Reuters) - Miembros del gabinete de Seguridad del gobierno mexicano dijeron el viernes que el envío a Estados Unidos de 29 presuntos narcotraficantes en la víspera fue su decisión y en respuesta a una solicitud de Washington, pero que en la operación no tuvo nada que ver la presidenta Claudia Sheinbaum.

El envío del grupo de narcotraficantes se produjo pocos días antes de que se cumpla el plazo del 4 de marzo concedido por el presidente estadounidense Donald Trump para aplicar los aranceles del 25% a productos mexicanos, con lo que ha amenazado a México si no hace más en la lucha contra el tráfico de droga, sobre todo fentanilo, y la migración irregular.

"Esto se hace bajo las normas de una ley específica que es la Ley de Seguridad Nacional donde se establecen los parámetros por razones de estabilidad política, tanto en México y Estados Unidos", dijo el fiscal general, Alejandro Gertz, en rueda de prensa junto a otros miembros del Gabinete de Seguridad.

Consultado insistentemente sobre si la operación tenía relación con la negociación con la administración de Trump para frenar los aranceles, Gertz dijo: "Yo no quisiera especular sobre temas que no me corresponden pero la verdad de las cosas el cumplimiento de México es contundente".

Al respecto, el secretario de Seguridad, Omar García, dijo que la acción "no tiene nada que ver" con Sheinbaum, que más temprano rehusó hablar del asunto en su conferencia de prensa diaria.

García reveló también que los presuntos narcotraficantes fueron transportados en ocho aeronaves hasta varias ciudades de Estados Unidos, en una operación en la que participaron más de 3,000 efectivos de seguridad con cientos de vehículos.

Sheinbaum informó que durante la presente jornada se definirán las características de un posible contacto con Trump, antes de que se cumpla el plazo para la aplicación de los aranceles, que podría desatar una guerra comercial regional, pues Canadá ha sido amenazada también con la misma medida.

México trasladó el jueves a Estados Unidos al histórico líder del Cártel de Guadalajara Rafael Caro Quintero, acusado del asesinato del exagente de la agencia antidrogas estadounidense (DEA) Enrique "Kiki" Camarena hace 40 años, junto con otros 28 presuntos miembros de cárteles, en la mayor entrega de este tipo en la historia reciente. (Reporte de Raúl Cortés Fernández y Lizbeth Díaz)