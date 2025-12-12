LA NACION

Gabinete indio aprueba apertura de sectores nuclear y de seguros a inversión privada, según fuentes

NUEVA DELHI, 12 dic (Reuters) - El gabinete federal de la India aprobó cambios radicales en su legislación sobre energía atómica y abrió totalmente el sector de los seguros a los inversores extranjeros, según informaron el viernes dos fuentes gubernamentales.

La India, que planea multiplicar por 12 su capacidad nuclear de aquí a 2047, está flexibilizando las normas para poner fin a un monopolio estatal de décadas y superar una estricta disposición sobre responsabilidad civil para permitir la participación privada y atraer a proveedores extranjeros de tecnología.

Los cambios en el sector nuclear forman parte de una iniciativa más amplia para aumentar la capacidad nuclear a 100 gigavatios en 2047, en un momento en que el país quiere reducir su dependencia del carbón y cumplir sus compromisos climáticos.

En el sector de los seguros, el Gobierno ha propuesto aumentar la inversión extranjera directa al 100% desde el 74% actual.

Ambos cambios legislativos están pendientes de aprobación en la sesión de invierno del Parlamento. (Reporte de Sarita Chaganti Singh y Nikunj Ohri; edición de YP Rajesh)

