Gabinete israelí aprueba registro de tierras en Cisjordania, los palestinos condenan "anexión de facto"

JERUSALÉN, 15 feb (Reuters) -

El gabinete israelí aprobó el domingo nuevas medidas para reforzar el control de Israel sobre el territorio bajo ocupación israelí ‌de Cisjordania y facilitar ‌a ⁠los colonos la compra de tierras, en una iniciativa que los palestinos calificaron de "anexión de facto".

Cisjordania es uno de los territorios que los palestinos reclaman para un ​futuro Estado ⁠independiente. ⁠Gran parte de ella está bajo control militar israelí, con un autogobierno palestino limitado en algunas zonas ​gestionadas por la Autoridad Palestina (AP), respaldada por Occidente.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ‌que se enfrenta a unas elecciones este año, considera que ​la creación de cualquier Estado palestino supone ​una amenaza para la seguridad.

Su coalición gobernante incluye a muchos miembros procolonos que quieren que Israel se anexione Cisjordania, territorio conquistado en la guerra de Oriente Medio de 1967 y al que Israel reivindica vínculos bíblicos e históricos.

Los ministros votaron a favor de iniciar un proceso de registro de tierras por primera vez desde ​1967.

"Continuamos con la revolución de los asentamientos y reforzamos nuestro control en todas las partes de nuestro territorio", dijo el ministro de ⁠Finanzas, Bezalel Smotrich, miembro de extrema derecha del gobierno de Netanyahu.

El ministro de Defensa, Israel Katz, dijo que el registro ‌de tierras era una medida de seguridad vital diseñada para garantizar el control, la aplicación de la ley y la plena libertad de acción de Israel en la zona con el fin de proteger a sus ciudadanos y salvaguardar los intereses nacionales.

El gabinete dijo en un comunicado que el registro era una "respuesta adecuada a los procesos ilegales de registro de tierras promovidos por la Autoridad Palestina" y ‌que pondría fin a las disputas.

La presidencia de la Autoridad Palestina rechazó la decisión del gabinete, afirmando ⁠que constituye "una anexión de facto del territorio palestino ocupado y una declaración del inicio de planes ‌de anexión destinados a afianzar la ocupación mediante actividades de asentamiento ilegales".

El presidente ⁠de Estados Unidos, Donald Trump, ha descartado la anexión israelí de ⁠Cisjordania, pero su Gobierno no ha tratado de frenar la acelerada construcción de asentamientos por parte de Israel, que, según los palestinos, les niega un posible Estado al mermar su territorio.

El máximo tribunal de las Naciones Unidas dijo en un dictamen consultivo no vinculante en 2024 que la ocupación israelí ‌de los territorios palestinos y los asentamientos ​en ellos son ilegales y deben terminar lo antes posible. Israel rebate esta opinión, alegando que tiene vínculos históricos y bíblicos con la tierra.

El registro de tierras se suma a una serie de medidas adoptadas este mes para ampliar el control.

(Reporte de ‌Steven Scheer, Jaidaa Taha, Ahmed Elimam y Nidal al-Mughrabi; edición en Español de Manuel Farías)