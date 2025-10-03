Gabón: El partido opositor EPG boicoteará la segunda vuelta de las legislativas en Gabón tras denunciar un fraude

MADRID, 3 Oct. 2025 (Europa Press) -

El opositor Partido Juntos por Gabón (EPG, según sus siglas en francés) ha anunciado que boicoteará la segunda vuelta de las elecciones parlamentarias, prevista para el 11 de octubre, tras denunciar un fraude en la primera ronda y reclamar a las autoridades la anulación de la totalidad del proceso.

La formación ha denunciado "un proceso electoral sesgado" y "contrario a los principios democráticos y las legítimas aspiraciones del pueblo gabonés" y ha retirado a sus dos candidatos que habían pasado el corte de cara a la segunda ronda, según un comunicado publicado en su cuenta en la red social Facebook.

Así, ha vuelto a criticar que la junta militar instaurada tras el golpe de agosto de 2023, encabezada por Brice Oligui Nguema, quien fue nombrado presidente tras vencer en las presidenciales de abril de este año, ha "traicionado" las promesas de "transparencia y democracia" en el país africano tras la caída del régimen de Ali Bongo.

"El referéndum del 16 de noviembre de 2024, impuesto por el poder militar, solo sirvió para concentrar los poderes en manos de una persona", ha sostenido, en referencia a Nguema, cuya victoria en las presidenciales de abril --en las que su candidato, el ex primer ministro Alain Claude Bilié-By-Nze, sumo solo el 3,1 por ciento de los votos-- achaca a "las mismas derivas".

El comunicado ha sido publicado después de que los resultados provisionales tras la primera vuelta dieran 55 de los 145 escaños de la Asamblea Nacional al partido de Nguema, la Unión Democrática de Constructores (UDB), fundada en julio, con 77 escaños en liza en una segunda vuelta en la que se espera que la formación oficialista consolide su poder en el legislativo.

Tras la publicación de los resultados, Bilié-By-Nze reclamó la anulación de la votación en todo el territorio nacional por los "fraudes masivos" y las "irregularidades manifiestas" en el proceso, algo que, a su juicio "afecta a la credibilidad de los resultados".

"Exigimos la anulación pura y simple de las elecciones", zanjó.

Las elecciones parlamentarias y locales del 27 de septiembre están consideradas como otro eslabón en el proceso de transición abierto tras el derrocamiento de Bongo, quien ascendió al poder en 2009 tras la muerte de su padre, Omar Bongo --quien fue presidente desde 1961--, dando carpetazo al dominio del PDG en el país africano desde la independencia de Francia en 1960.

El primero de estos pasos fue el referéndum constitucional celebrado en noviembre de 2024, votación en la que fue aprobada la nueva Carta Magna que reforzó el sistema presidencialista, así como la introducción de un límite de dos mandatos consecutivos de siete años en el puesto de jefe de Estado y la exclusión de los descendientes de un presidente.

El referéndum, que se saldó con un 91,8% de votos a favor del 'sí', se vio seguido por unas presidenciales celebradas en abril que se saldaron con la victoria de Nguema con un 90,35% de las papeletas, con lo que asumió el cargo de presidente tras algo menos de dos años al frente de la junta militar, conocida oficialmente como Comité para la Transición y la Restauración de las Instituciones (CTRI).