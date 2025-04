Gabón elige a su nuevo presidente en los primeros comicios desde el golpe militar de 2023

LIBREVILLE, Gabón (AP) — Los votantes en Gabón, una nación africana rica en petróleo, acudieron a las urnas el sábado para unas elecciones presidenciales que los gobernantes militares esperan que legitime su control del poder.

Son los primeros comicios desde que un golpe militar puso fin en 2023 a una dinastía política que duró más de 50 años. Los analistas vaticinan una victoria abrumadora para el presidente interino que lideró el golpe de Estado.

Unas 920.000 personas, incluidas más de 28.000 en el extranjero, están registradas para votar en más de 3.000 centros. Un tercio de los 2,3 millones de habitantes del país vive en la pobreza a pesar de su vasta riqueza petrolera.

El presidente interino, el general Brice Clotaire Oligui Nguema, de 50 años, derrocó al presidente Ali Bongo Ondimba hace casi dos años. Espera consolidar su poder para un mandato de siete años.

Bongo quedó bajo arresto domiciliario tras el golpe, pero fue liberado una semana después debido a preocupaciones de salud. Su esposa e hijo fueron detenidos y acusados de corrupción y malversación de fondos públicos. Bongo no fue acusado.

Tras el alzamiento, Oligui Nguema prometió "devolver el poder a los civiles" mediante "elecciones creíbles". Bajo el lema de campaña “Construimos juntos”, se ha presentado como un líder que quiere unificar a los gaboneses y darles esperanza.

En enero, el parlamento adoptó un polémico nuevo código electoral que permite a los militares postularse a las elecciones.

La nueva Constitución, adoptada tras un referéndum en noviembre, establece un mandato presidencial de siete años, renovable una vez, en lugar del mandato ilimitado de cinco años. También establece que al presidente no puede sucederlo un familiar y elimina el cargo de primer ministro.

Un aspirante con un enfoque anticolonial

Un total de ocho candidatos se postulan a la presidencia. El principal rival de Oligui Nguema es el ex primer ministro de Bongo, Alain Claude Bilie-By-Nze, quien ha prometido reorganizar las finanzas públicas, crear empleo para los jóvenes y "romper el cordón umbilical" con la antigua potencia colonial, Francia.

En una entrevista reciente con The Associated Press, Bilie-By-Nze afirmó que no esperaba unos comicios justos o transparentes. "Se ha hecho todo lo posible para bloquear el voto", manifestó.

En una región donde Francia está perdiendo a sus aliados de larga data en muchas de sus antiguas colonias, Gabón se destaca como uno de los pocos donde esa alianza no está amenazada. Todavía hay más de 300 tropas francesas en su territorio, uno de los dos únicos países africanos donde se mantienen.

Oligui Nguema no ha señalado el fin de la presencia militar francesa, pero Bilie-By-Nze dijo que “ningún tema está vetado” en la renegociación de la relación entre los dos países.

Votantes acuden a las urnas

Decenas de votantes de distintos grupos de edad hicieron fila en los centros electorales temprano el sábado en la capital, Libreville, mientras la jornada avanzaba de forma pacífica.

Mientras esperaba para depositar su boleta en el distrito de clase trabajadora de Damas, Jonas Obiang dijo a The Associated Press que votaría por Bilie-By-Nze porque veía el golpe de 2023 como una continuación de las malas prácticas del régimen anterior.

"El general Oligui Nguema dirigió el país con las mismas personas que saquearon el país, los antiguos miembros del régimen de Bongo. No votaré por él", afirmó.

Antoine Nkili, un desempleado de 27 años con una maestría en derecho, compartía su opinión.

"La elección es personal, pero te digo que para mí, los militares han fallado", apuntó Nkili. "Prometieron reformar las instituciones, pero no lo han hecho. En cambio, se han enriquecido".

Pero Jean Bie, de 57 años que trabaja en el sector de la construcción, afrirmó que el gobierno militar ha beneficiado a la población.

"En 19 meses, el general Oligui Nguema ha completado varios proyectos esperados del antiguo régimen. Estoy votando por él, con la esperanza de que haga más en los próximos siete años", dijo.