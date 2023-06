Gabri Veiga: "Todos los elogios son bien recibidos y más si vienen de Ancelotti"

El internacional español Sub-21 Gabri Veiga ha asegurado que "no" piensa en su "futuro" y que solo se centra en lograr el objetivo de estar en el Europeo con 'la Rojita', aunque ha reconocido que los "elogios" que le están dedicando por su gran temporada son "bien recibidos", y más "si vienen de parte de un gran entrenador como es Carlo Ancelotti".

"Ahora mismo no estoy pensando en mi futuro, quiero vivir el presente, y el presente es la selección. Es un reto muy bonito como el Europeo. Espero que mi futuro pase por estar en el Europeo y por ganarlo", declaró en rueda de prensa, en la que ha tenido que responder insistentes preguntas sobre si saldrá o no del RC Celta. "No estoy pensando en lo que pueda pasar en el futuro, solo estoy pensando en la selección española Sub-21 y en entrenar bien estos días para estar en la lista definitiva", prosiguió.

Por otra parte, reconoció que no siente "ninguna presión" a pesar de las expectativas generadas por su gran año con el conjunto celeste. "Somos un grupo de jugadores muy buenos, los 27 que estamos entrenando aquí tenemos mucho nivel, y lo que prima es el equipo, la selección. Hay que aportar lo que toque individualmente, pero somos mejores colectivamente", señaló.

"Quiero madurar día a día y no estoy pensando en lo que pueda ocurrir en el futuro. Creo que todo jugador puede mejorar día a día y qué mejor que con este grupo de jugadores fantásticos, con un gran entrenador", apuntó. "Ha sido una temporada espectacular. Hubo momentos en los que me tuve que parar a pensar y a asimilar todo lo que estaba ocurriendo. Todo lo que hice es un sueño, sobre todo por hacerlo en el club de mi vida. Estoy muy contento por ello", expuso.

El gallego, autor de 11 goles y 4 asistencias este curso, no quiso hacer comparaciones con otra de las grandes estrellas emergentes actuales, el ya madridista Jude Bellingham. "Cada jugador vale lo que vale y vale lo que pague cada equipo. Bellingham es uno de los mejores centrocampistas del mundo y yo aprendo mucho de él", manifestó.

Además, no quiso hablar de los rumores sobre el posible interés del Real Madrid en él. "Estoy aquí con la selección centrado en un reto muy bonito como es el Europeo. Quiero vivir el presente, el futuro ya se verá, y el presente pasa por representar a mi país, que es una de las cosas más grandes que hay en el fútbol", indicó.

"Si lo sabes gestionar de manera madura, todos los elogios son bien recibidos, sobre todo si vienen de parte de un gran entrenador como es Carlo Ancelotti. Hay que saber gestionarlos, porque todos tenemos momentos malos", continuó. "Ha sido un poco lío todo, pero he tomado la decisión de dejar a mi representante después de varios años. Me he tomado un tiempo tranquilo, es algo que algunos futbolistas deben pasar. He madurado y he aprendido mucho", finalizó.

Europa Press