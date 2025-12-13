Gabriel Jesus propicia victoria agónica del Arsenal contra Wolverhampton

Con protagonismo en el tiempo añadido, el atacante brasileño Gabriel Jesus aseguró este sábado la victoria del Arsenal 2-1 contra el colista Wolverhampton, en la decimosexta jornada de Premier League.

En un partido en Londres en el que el empate a cero se mantuvo hasta bien pasada la hora de juego, un desafortunado tanto contra su portería del guardameta Sam Johnstone (70') abrió el marcador a favor de los Gunners.

Cuando el Emirates Stadium celebraba ya el nuevo triunfo del líder de la liga inglesa, apareció el nigeriano Toluwalase Arokodare (90') para lograr provisionalmente un empate in extremis que habría valido su peso en oro para los Wolves.

Pero el tiempo añadido en Premier League es propenso a los giros de guión, y un centro rematado por Gabriel Jesus fue desviado hacia su propia portería por el defensa colombiano Yerson Mosquera (90+4').

Gracias a esa última acción, el Arsenal suma 36 puntos y amplía a cinco unidades su colchón provisional sobre el Manchester City, que visitará el domingo al Crystal Palace.