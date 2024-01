El piloto español del Repsol Honda Trial Team Gabriel Marcelli considera que tiene "nivel para luchar" con su compañero de equipo y compatriota Toni Bou "por la victoria y pelear en la general" en un 2024 en el que espera "ganar carreras del Mundial tanto 'indoor' como 'outdoor'".

"Los objetivos para este 2024 son ganar carreras del Mundial tanto 'indoor' como 'outdoor', llevarme el Campeonato de España y a nivel final de temporada llevarme el subcampeonato de ambas disciplinas. Son objetivos ambiciosos, pero creo que realistas. Tengo nivel para luchar con Toni por la victoria y ganar carreras, lo que me hará conseguir el objetivo del subcampeonato y, por qué no, puede que algún Mundial", destacó Marcelli en una entrevista facilitada este miércoles por su equipo.

El gallego tiene claro que "trabajar" con el laureado piloto catalán "es fácil". "No se corta nunca a la hora de dar consejos. Es muy humilde y trabajador, siempre tiene ganas de entrenar, y si lo hace con otros pilotos, mejor. Entrenamos bastante juntos y eso me ayuda mucho para evolucionar y para ser mejor piloto año a año", expresó.

"Al final, tenerlo como compañero de equipo y como primer objetivo hace que te retes y que seas consciente de que hay pasos que son posibles. Además, la moto es la misma, por lo que no tengo excusas para no hacer lo que él logra. Obviamente, es una motivación para mí ser su compañero", señaló.

El de El Rosal cree que en su primer año no sintió "apenas presión". "En este 2023 ya se me exigieron algunos resultados, y aunque la temporada fue muy bien, queremos más. Para este 2024 noto que las expectativas son altas y sé que estar fuera del podio en cualquier carrera va a considerarse un mal resultado. Incluso diría que los terceros puestos van a saber a poco", puntualizó.

"Estoy muy contento con cómo acabó la temporada 2023, en las últimas carreras estuve muy cerca de la victoria. Fue una temporada muy positiva, en la que competí a un nivel muy alto y, a pesar de la lesión, conseguí ser constante y regular. Ahora que estoy mejor físicamente, creo que en 2024 puedo dar un pasito más", comentó Marcelli.

De todos modos, el piloto español cree que una de las cosas que pueden mejorar para este 2024 es "el físico". "Estoy libre de lesiones y puedo tener una mejor preparación con más horas de moto. El año pasado tuve carreras a las que fui prácticamente sin entrenar, por lo que cometí errores por culpa de no estar lo suficientemente fuerte. Soy consciente de que, si no hubiese sufrido esa lesión, la posición en la general del campeonato hubiese cambiado", afirmó.

"Mentalmente, algo que me ayuda bastante es ir a Galicia y estar con mi familia y con mis amigos de toda la vida, eso me ayuda mucho a desconectar y recargar pilas para volver mucho más fuerte. Físicamente, es cierto que me he tenido que someter a una operación en la mano, por lo que no he podido prepararme tanto para este enero de 2024, pero hasta empezar el campeonato tengo tiempo", remarcó el gallego.

Finalmente, el piloto de 23 años aseguró que el momento más feliz que desearía en el 2024 es el de verle "levantando la medalla en el podio de la general". "Es en el momento que se ve reflejado el trabajo que se hace durante toda la temporada, donde ves todo lo que has conseguido, ese es el momento más satisfactorio del año", concluyó.