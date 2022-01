Gabriela Cañas, presidenta de EFE: "Nos estamos empezando a plantear nuestra permanencia en Cuba"

La presidenta de la Agencia EFE, Gabriela Cañas, ha asegurado que el medio de comunicación español se está planteado su permanencia en Cuba, tras no haber recuperado aún las acreditaciones de sus periodistas para trabajar en la isla. "Si no podemos ejercer libremente el periodismo, no podemos hacer más", ha señalado.

Así lo ha indicado Gabriela Cañas durante su participación en un desayuno informativo que ha protagonizado este miércoles, organizado por el Foro de la Nueva Comunicación en el Casino de Madrid. El acto ha sido conducido por el periodista Antonio San José.

Cañas ha afirmado que "desgraciadamente" no se han resuelto los problemas para la agencia en la Habana. En verano de 2021 el Gobierno cubano retiró las acreditaciones de los siete profesionales que trabajaban en la isla, quedándose "sin testigos" y sin poder informar. La presidenta ha informado de que, en este momento, pueden ejercer el oficio en el país caribeño una periodista y un cámara. "De verdad que la agencia no tiene ningún interés en irse de Cuba, pero si nos echan, no podemos hacer otra cosa. Tendríamos a lo mejor que informar desde fuera de la isla", ha manifestado.

"Nos están echando de Cuba", ha declarado la presidenta de la agencia de noticias, quien ha asegurado que con los medios humanos de los que disponen en la isla no pueden ofrecer a sus abonados los estándares de calidad que tienen en el medio de comunicación y "es muy penoso".

Al ser preguntada por la expectativas de la agencia de cara a la aprobación de la normativa que traspone a la legislación española la Directiva europea sobre derechos de autor, Gabriela Cañas ha puesto de relieve la importancia de esta ley porque el "entorno digital ha tenido un doble efecto en el periodismo", por una parte, le ha otorgado "mayor impacto a nivel mundial", pero al mismo tiempo le ha restado ingresos.

"Creemos que va a abrir la puerta, efectivamente, a que los medios de comunicación podamos negociar con las grandes plataformas para que nos compensen de alguna manera eso que es nuestro y que ellos difunden hasta ahora sin permiso", ha comentado Gabriela Cañas, al tiempo que ha añadido que "es un cambio de paradigma total" y que espera que estas grandes plataformas se conviertan en "aliados" de los medios tradicionales porque "ellas también se están dando cuenta de que la veracidad de la información es fundamental".

Sobre la reapertura de Google News, anunciada por la multinacional tecnológica tras la aprobación del decreto-Ley sobre derechos de autor, la presidenta ha apuntado que no tienen constancia de que haya ningún acuerdo de momento para la vuelta a España de este servicio.

En relación con su experiencia al frente del medio de comunicación estatal, la periodista ha asegurado que "no tiene precio" y es "maravillosa". "Espero no equivocarme demasiado. Yo creo que tengo un equipo estupendo y que vamos a salir adelante muy bien", ha remachado Cañas.

En este sentido, la presidenta de la agencia de noticias ha dicho que espera que el plan estratégico esté en marcha "en breve" y ha agregado que el equipo trabaja "desde el primer día" por hacer más grande la marca, que recupere mercado en América Latina, y elevar los ingresos porque "la factura de personal es muy alta".

Sobre qué le pide la agencia al Gobierno y a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), de quien depende, Gabriela Cañas ha respondido "mucho dinero" y ha señalado que arrastra pérdidas anuales de unos 10 millones de euros. "Al Estado tampoco le podemos pedir mucho más. Ya pone. Es verdad que estamos infrafinanciados, pero yo creo que hasta ahora hemos tenido una ayuda muy buena y que estamos en una etapa en la que vamos a conseguir que el accionista único nos financie ese plan estratégico que cuesta dinero", ha añadido.

Gabriela Cañas ha sido presentada por su colega Soledad Gallego-Díaz, quien no ha podido acudir presencialmente a la cita por prudencia al haber estado en contacto con un positivo por Covid-19. No obstante, a través de un video grabado, la exdirectora del diario 'El País' ha destacado que la presidenta es "una gran amiga", por la que tiene "una profunda admiración".

En el desayuno han estado presentes la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet; el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas; la Fiscal General del Estado, Dolores Delgado; y el presidente de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), Nemesio Rodríguez, entre otras autoridades.