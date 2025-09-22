Gabrielle se intensifica rápidamente a huracán categoría 3 en el Atlántico, lejos de tierra firme

MIAMI (AP) — Gabrielle se fortaleció hasta convertirse en un fuerte huracán en el océano Atlántico el lunes, pero se pronosticó que permanecerá alejado de tierra firme.

El Centro Nacional de Huracanes, con sede en Miami, informó que los vientos máximos sostenidos de Gabrielle eran de 191 km/h (120 mph), lo que lo convierte en un peligroso huracán de categoría 3.

La tormenta se encontraba a unos 290 kilómetros (180 millas) al sureste de Bermudas. Se movía hacia el norte a aproximadamente 16 km/h (10 mph).

Gabrielle se había convertido en un huracán de categoría 1 el domingo antes de intensificarse en las cálidas aguas del Atlántico. La trayectoria de la tormenta la llevaba al este de Bermudas.

El oleaje de la tormenta llegó a Bermudas el domingo y estaba afectando la costa este de Estados Unidos, desde Carolina del Norte hacia el norte hasta la costa atlántica de Canadá. Los meteorólogos dijeron que es probable que el oleaje cause "condiciones de surf y corrientes de resaca que podrían resultar mortales".

La temporada de huracanes en el Atlántico de este año ha sido relativamente tranquila y antes de Gabrielle sólo había un huracán con nombre en ese océano. Los expertos señalan que hay algunas razones para eso, pero no significa que no se formarán sistemas peligrosos más adelante.

La temporada de huracanes en el Atlántico termina el 30 de noviembre.

En el Pacífico, la tormenta tropical Narda emergió frente a las costas de México el domingo. Los meteorólogos indicaron que las partes costeras del país podrían recibir hasta 10 centímetros (4 pulgadas) de lluvia el lunes por la noche.

El centro de huracanes agregó que Narda tiene vientos máximos sostenidos de aproximadamente 80 km/h (50 mph), se encuentra a unos 394 kilómetros (245 millas) al sur-sureste de Manzanillo, México, y se mueve hacia el oeste-noroeste a 20 km/h (13 mph). Se esperaba que Narda girara hacia el oeste el lunes y se convirtiera en huracán el martes, según el centro.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.