Gaethje vence a Pimblett y gana el título interino de peso ligero en UFC 324

LAS VEGAS (AP) — Justin Gaethje atacó a Paddy Pimblett desde el principio, y su agresividad lo llevó el sábado a una victoria por decisión unánime y una sorpresa en la contienda por el título interino de peso ligero en la función UFC 324

En la primera cartelera de UFC en Paramount+, los jueces otorgaron la victoria a Gaethje (27-5) con puntuaciones de 48-47, 49-46 y 49-46. The Associated Press dio 48-47 a favor de Gaethje

Pimblett (23-4) era el favorito con -250 en BetMGM Sportsbook

En la otra pelea principal, el tercer clasificado en el peso gallo, Sean O’Malley (19-3) de Phoenix, derrotó al número cinco Song Yadong (22-9-1) de China por decisión unánime. Los tres jueces dictaminaron 29-28. O'Malley pareció en serios problemas antes de armar su mejor ronda en el tercer episodio

Gaethje, un peleador de 37 años que lucha desde Denver, fue el agresor desde el principio. Conectó una serie de golpes aproximadamente un minuto y medio después de iniciada la pelea y llevó a Pimblett al suelo. La paliza continuó en el segundo asalto cuando Gaethje derribó al inglés de 31 años tres veces

En la tercera ocasión, con unos 30 segundos restantes, Gaethje fue implacable al golpear el rostro de Pimblett

Pero Pimblett comenzó a mejorar en el tercer asalto a pesar de sangrar por su ojo derecho. Conectó suficientes golpes mientras permanecía de pie para volver a meterse en la pelea

Al menos temporalmente

Una fuerte combinación de Gaethje a mitad del cuarto asalto volvió a inclinar la pelea a su favor. Aunque fue llevado al suelo al final del asalto, fue Gaethje quien golpeó el rostro de Pimblett. Ambos se acercaron al quinto asalto como si no quisieran dejarlo en manos de los jueces, y Pimblett armó una combinación con aproximadamente un minuto restante

La multitud se puso de pie para aplaudir a ambos peleadores cuando sonó la campana final, un homenaje a una pelea entretenida y llena de acción

