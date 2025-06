Gago zanja su polémica con Chivas y regresa a México como DT de Necaxa

Después de su controversial salida de las Chivas del Guadalajara, el DT argentino Fernando Gago concretó este jueves su regreso al fútbol mexicano al ser anunciado como nuevo entrenador de los Rayos del Necaxa, de cara al torneo Apertura 2025.

"Quiero agradecer la posibilidad que me dieron de volver a dirigir otra vez un equipo en México. Fueron negociaciones fáciles", dijo Gago durante su presentación.

El retorno de Gago al balompié azteca se da ocho meses después de que dejara al Guadalajara para regresar a la Argentina y asumir el mando de Boca Juniors.

En octubre de 2024, tras una ola de rumores de un arreglo con Boca Juniors cuando aún dirigía a las Chivas, Gago se fue del fútbol mexicano.

En su presentación con los Rayos, el entrenador argentino pidió "aclarar" la situación "para que no lo volvamos a hablar".

"Cuando me fui de Chivas, el que me quiera creer que me crea, yo recibí el llamado (de Boca Juniors) un día martes y el miércoles avisé al club que rescindía el contrato con una cláusula que el mismo club me puso y que fue muy baja. Esa es la realidad", explicó Gago.

El entrenador fue presentado en Boca Juniors a mediados de octubre y destituido a finales de abril tras una campaña aceptable pero decepcionante en los partidos clave.

Compromiso de Gago

Sobre su regreso al balompié azteca, Gago comentó que "es una liga muy interesante para poder plasmar lo que yo quiero en mis equipos".

A sus 39 años, Gago toma la dirección técnica del Necaxa que dejó vacante el también argentino Nicolás Larcamón, quien dirigirá al Cruz Azul.

"Voy a intentar hacer un equipo difícil de jugarle, que tenga capacidad de hacer juego y que sepa sufrir cuando los partidos no van como uno pretende", ofreció Gago.

El Necaxa, nuevo equipo de Gago, no es campeón de liga desde el torneo Invierno 1998. "Quiero hacer un equipo competitivo y ganador", se propuso.

Los Rayos son uno de los equipos con el promedio de edad más bajo de la liga mexicana. "Me gusta mucho el proyecto, me siento muy cómodo, muy confiado. Quiero potenciar a los futbolistas".

En la presentación de Gago, José Hanan, director deportivo del Necaxa, consideró que Gago "tiene un gen competitivo y un ADN ganador, le gusta jugar un fútbol vistoso, ofensivo, de posesión".

El debut del Necaxa de Gago en el Apertura 2025 está programado para el sábado 12 de julio de visita contra el campeón Toluca del entrenador argentino Antonio Mohamed.

