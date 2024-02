El entrenador de la UD Almería, Gaizka Garitano, ha comentado este viernes que la ausencia de jugadores importantes del Atlético de Madrid como Griezmann o Giménez no influye en que "sean un gran equipo" y "competitivos" como lo son "siempre", además considera que los 'colchoneros', su rival en esta jornada de LaLiga EA Sports, son el equipo "más fiable" de los últimos años.

"El Atlético es un gran equipo que lleva muchísimos años compitiendo a gran nivel en todas las competiciones. Si están ahí arriba, es por lo que han hecho de competir todos los días al máximo, y que les falten dos o tres jugadores no creo que vaya a influir en que sean un gran equipo y que sean competitivos. Yo diría que en los últimos años es el equipo más fiable en cuanto a rendimiento y competitividad", afirmó.

Garitano confía en que el Almería va a "estar en partido y competir" contra un equipo que es "de lo mejor de Europa". "Algún día caerá a favor. Si seguimos así, en esta situación de hacer las cosas medianamente bien como las estamos haciendo y compitiendo bien, la victoria tiene que llegar. Lo importante es que sigamos en esta línea de intentar hacer las cosas bien y mejorar esas pocas que no hacemos bien", añadió.

El técnico vasco del Almería habló sobre la mala fortuna que han tenido a lo largo de la temporada en las decisiones arbitrales, un aspecto que está influyendo "mucho" en los resultados. "Debemos tener un poquito más de suerte en ámbitos que no dependen tanto de nosotros, como que algún día tengamos algún penalti a favor o que las decisiones un poco más polémicas caigan a nuestro favor", matizó.

"Llevamos mucho tiempo cerca de ganar, prácticamente en todos los partidos, pero no lo hacemos. Somos capaces de en cualquier momento ganar a cualquier rival, incluso cuando hemos jugado contra Barcelona, Real Madrid, Atlético Madrid o Girona, hemos dado sensación de poder ganar", apuntó Garitano.

En cuanto al estado del equipo, el preparador vizcaíno se mostró satisfecho porque es "la primera vez" en toda la temporada que tiene "a todos los jugadores disponibles" a excepción de los lesionados graves. Uno de ellos es Jonathan Viera, el que Garitano cree que va a estar mejor "día a día". "Está claro que cuando vaya ganando minutos en la competición y entrenamiento será capaz de aguantar más minutos de nivel en el campo", apuntó.

Garitano también ha expresado su pensamiento sobre la falta de gol del equipo en casa, donde no ha marcado en los últimos cinco partidos. "Si repasamos ocasiones que hemos tenido los cinco partidos parece increíble que no hayamos hecho gol. Estaría preocupado si no tenemos ocasiones de gol o si el equipo no ataca o está muy atrás y no se ve cómo puede meter un gol, pero no es el caso".

Un Almería que está acusando los finales de partido, y que encaja muchos goles en el último cuarto de hora del encuentro, algo que el técnico vasco achaca al "físico". "Es muy importante, cuando comparas equipos de 'Champions' o equipos que están arriba en la tabla con equipos que estamos abajo, la condición que más marca la diferencia es la física. Lógicamente, hay diferencias a nivel táctico y técnico, pero el mayor nivel de diferencia que hay entre los equipos grandes y los pequeños es el nivel físico", recalcó.

Por último, quiso mandar sus condolencias a las víctimas afectadas por el incendio de Valencia. "Cuando pasa una cosa de estas siempre el fútbol queda en un segundo plano. Todas las desgracias que hay en la sociedad hay que ponerlas siempre muy por encima de lo que pasa en el fútbol. Desde aquí, quiero mandar un abrazo a la familia de los fallecidos y las máximas condolencias a la gente de Valencia", concluyó.