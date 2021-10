Gal Gadot denuncia el comportamiento de Joss Whedon en Liga de la Justicia: "Me dejó en shock"

Hace ya muchos meses que varios actores del reparto de Liga de la Justicia denunciaron la actitud de Joss Whedon durante el rodaje de Liga de la Justicia. Ray Fisher tachó su comportamiento de "grosero, abusivo y poco profesional", mientras que Gal Gadot reveló que el director había amenazado con acabar con su carrera. Ahora la actriz de Wonder Woman ha vuelto a hablar del tema y ofreció más detalles sobre este para ella muy desagradable capítulo.

"Me dejó en shock la forma en que me hablaba", declaró la actriz en una entrevista con la revista Elle. "Estás descolocada porque no puedes creer que te acaben de decir eso. Y si me lo dice a mí, obviamente es porque se lo dice a muchas otras personas", agregó. Además, Gadot dejó claro que "Warner Bros se hizo cargo del asunto" cuando supieron lo ocurrido. "Simplemente hice lo que sentí que tenía que hacer. Y fue para decirle a la gente que eso no está bien", esgrimió sobre su decisión de compartir su testimonio.

"Creo que yo habría hecho lo mismo si fuera un hombre. ¿Me habría dicho él las cosas que me dijo si hubiera sido un hombre? No lo sé. En cualquier caso, lo hecho, hecho está. Es agua pasada", concluyó la israelí.

La intérprete ya había hablado anteriormente de su experiencia con el cineasta. "Tuve mi propia experiencia con él, que no fue la mejor, pero lo gestioné cuando ocurrió. Se lo hice saber al estudio y ellos tomaron medidas. Él me amenazó con mi carrera y dijo que si hacía algo, haría que tuviera una carrera miserable; y yo simplemente me encargué de eso", relató a LA Times.

A las acusaciones del reparto de Liga de la Justicia se sumaron los testimonios de los actores de Buffy, Cazavampiros. Charisma Carpenter fue la primera en pronunciarse, y posteriormente alzaron la voz Sarah Michelle Gellar, Amber Benson y Michelle Trachtenberg. "Siendo adolescente, él tenía un comportamiento inapropiado, muy inapropiado. Y ahora la gente sabe lo que Joss hizo", llegó a revelar Trachtenberg.