Galatasaray elimina a la Juventus en el playoff de la Champions

La histórica Juventus quedó eliminada en la Liga de Campeones europea tras ganar por un corto 3-2 ante el Galatasaray, este miércoles en el duelo de vuelta de su eliminatoria del playoff de acceso a octavos de final, donde los turcos se habían adelantado 5-2 en la ida.

El adiós de los piamonteses llegó con honores, ya que jugando con diez hombres desde el inicio de la segunda parte lograron acabar 3-0 en los noventa minutos reglamentarios y forzar épicamente una prórroga en la que los turcos decidieron con goles del nigeriano Victor Osimhen (105+2) y Baris Alper Yilmaz (119).

El Galatasaray tendrá en octavos de final un adversario inglés, el Liverpool o el Tottenham. Será el sorteo del viernes el que determine cuál de los dos.