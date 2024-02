El FC Oporto se impuso este miércoles por la mínima al Arsenal (1-0) con un gol 'in extremis' del atacante brasileño Galeno, un resultado que hizo justicia a los méritos vistos en el estadio de Do Dragao, pero que deja abierta la eliminatoria para la vuelta en el Emirates Stadium de Londres.

En un partido muy táctico y poco atractivo para un observador neutral, las mejores ocasiones fueron para los hombres dirigidos por Sergio Conçeiçao, que encontraron premio en los estertores del tiempo añadido (90+4) cuando Wenderson Galeno sacó un latigazo desde fuera del área que hizo estéril la estirada del arquero español de los 'Gunners', David Raya.

Ante un Arsenal lanzado en la Premier pero que no se mete entre los ocho mejores de la Liga de Campeones desde 2010, los portugueses hicieron alarde de paciencia, sin descomponerse, para lograr llegar con ventaja al veredicto final el 12 de marzo.

A pesar de haber formado el técnico del Arsenal Mikel Arteta con el mismo once que venía de golear 5-0 en Brighton en el último partido de la Premier League, sus pupilos se mostraron a lo largo de los 90 minutos imprecisos y a la expectativa, conscientes de que si la elimminatoria quedaba abierta serían los favoritos para la vuelta.

Pero su falta de ambición les terminó costando la derrota.

- Premio a la voluntad -

El Oporto, con hasta cinco jugadores brasileños en su once inicial (Otavio, Wendell, Eduardo Gabriel 'Pepe', Galeno y Evanilson) y con el central luso Pepe, ex del Real Madrid, como el jugador de más edad en disputar una ronda eliminatoria en Champions (40 años y a cinco días de cumplir 41), hizo más por llevarse un resultado positivo, pero la mala suerte y algo de falta de mordiente ofensiva hicieron que el marcador inicial no se moviese hasta los últimos instantes.

Galeno, que ya había gozado de la mejor ocasión en el primer tiempo, vio a Raya ligeramente adelantado, y colocó el balón en el palo largo, sumando su quinto gol en esta edición de la Champions.

En efecto, muchos espectadores en Do Dragao habían cantado gol antes de tiempo con la doble ocasión de Galeno en el primer tiempo, cuando el atacante brasileño remató de primeras de media volea dentro del área y el balón fue repelido por el palo, provocando un rechace que de nuevo enganchó casi sin tiempo para armar la pierna, pero el balón se perdió fuera en ese segundo intento.

El Arsenal en la primera parte no había hecho mucho más que un remate picado de cabeza del defensor francés William Saliba en un córner que no encontró portería (35).

La segunda parte mantuvo la tónica de juego poco vistoso y ausencia de ocasiones claras para profanar ambas porterías, hasta que la diestra de Galeno hizo su magia.

Bur/iga/dr