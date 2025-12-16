Galés Aaron Ramsey revela que se fue de México porque Pumas le rescindió el contrato

El mediocampista internacional galés Aaron Ramsey acusó el lunes a los Pumas de ser los responsables de su sorpresiva salida del fútbol mexicano en el transcurso del torneo Apertura 2025, que finalizó el fin de semana.

"Desafortunadamente mi contrato fue rescindido, lo cual fue una sorpresa y, obviamente, una decepción. Por lo tanto, no tuve más opción que regresar a casa, a Gales", reveló Ramsey en un mensaje que publicó en Instagram.

Ramsey llegó a los Pumas como refuerzo para el Apertura, pero solo jugó seis partidos en los que acumuló 235 minutos disputados y marcó un gol.

"Estaba listo y en forma para los partidos restantes y tenía muchas ganas de dar lo mejor de mí por los Pumas", añadió el volante británico.

Su última aparición en cancha fue el 27 de septiembre, ante el América.

Días después de este partido, Ramsey reportó la desaparición de Halo, su mascota, una perra de raza beagle.

Ramsey había ingresado a su mascota en un albergue para perros situado en un rancho de la localidad de Dolores Hidalgo, en el estado de Guanajuato (centro de México), de donde desapareció de manera inexplicable.

A pesar de los intentos de búsqueda y de ofrecer en redes sociales una recompensa de hasta US$20.000, Ramsey no recuperó a su mascota de 10 años.

El futbolista galés no volvió a reportar a los entrenamientos de los Pumas, y la dirigencia del club no emitió ningún comunicado para explicar la ausencia del jugador ni su situación contractual.

A finales de octubre, la prensa mexicana informó extraoficialmente que Ramsey había dejado México para regresar a Gales.

El 2 de noviembre, luego del partido en el que los Pumas vencieron 4-1 al Tijuana, Efraín Juárez, entrenador del equipo, fue consultado sobre la situación de Ramsey.

"En su momento, el club dará información al respecto", respondió Juárez.

El perfil de Ramsey en el portal de la Liga MX se mantuvo activo algunos días más, pero fue dado de baja a finales de noviembre sin que los Pumas oficializaran la salida del galés.