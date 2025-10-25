LA NACION

Galicia cancela desde el lunes ferias, concursos y certámenes de ganado ante la dermatosis nodular contagiosa

Galicia cancela desde el lunes ferias, concursos y certámenes de ganado ante la dermatosis nodular c

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Galicia cancela desde el lunes ferias, concursos y certámenes de ganado ante la dermatosis nodular c
Galicia cancela desde el lunes ferias, concursos y certámenes de ganado ante la dermatosis nodular c

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 25 Oct. 2025 (Europa Press) -

La Consellería do Medio Rural ha anunciado que a partir del lunes se cancelan todas las ferias, certámenes, pujas, mercados y concentración de ganado en Galicia para proteger a los animales frente a la dermatosis nodular contagiosa (DNC). Según ha informado el departamento autonómico, también quedará prohibida la entrada en Galicia de animales procedentes de explotaciones situadas en zonas declaradas como restringidas a esta enfermedad. Con todo, los bovinos que lleguen a Galicia con destino a sacrificio podrán entrar en la comunidad, siempre que sean trasladados directamente a los mataderos. Esta medida preventiva entrará en vigor este lunes cuando sea publicada la resolución en el Diario Oficial de Galicia (DOG) y tendrá una vigencia de 21 días, que podrá prorrogarse en función de la evolución epidemiológica de la enfermedad.

LA NACION
Más leídas
  1. La foto del robo del Louvre que se hizo viral por un misterioso y elegante personaje
    1

    La foto del robo del Louvre que se hizo viral por un misterioso y elegante personaje

  2. Fórmula 1 en México, la semifinal CASI-SIC por el Top 12, fútbol de Europa y MotoGP
    2

    Agenda de TV y streaming del sábado: Fórmula 1, la semifinal CASI-SIC, fútbol de Europa y MotoGP

  3. Abrió un singular bar oculto en el sótano de un viejo almacén de ramos generales
    3

    Abrió un singular bar oculto en el sótano de un viejo almacén de ramos generales

  4. Fue un éxito y acaba de llegar a Netflix: el thriller que jamás pasó de moda
    4

    Fue un éxito y acaba de llegar a Netflix: el thriller que jamás pasó de moda y es ideal para el fin de semana

Cargando banners ...