Galicia cancela desde el lunes ferias, concursos y certámenes de ganado ante la dermatosis nodular contagiosa

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 25 Oct. 2025 (Europa Press) -

La Consellería do Medio Rural ha anunciado que a partir del lunes se cancelan todas las ferias, certámenes, pujas, mercados y concentración de ganado en Galicia para proteger a los animales frente a la dermatosis nodular contagiosa (DNC). Según ha informado el departamento autonómico, también quedará prohibida la entrada en Galicia de animales procedentes de explotaciones situadas en zonas declaradas como restringidas a esta enfermedad. Con todo, los bovinos que lleguen a Galicia con destino a sacrificio podrán entrar en la comunidad, siempre que sean trasladados directamente a los mataderos. Esta medida preventiva entrará en vigor este lunes cuando sea publicada la resolución en el Diario Oficial de Galicia (DOG) y tendrá una vigencia de 21 días, que podrá prorrogarse en función de la evolución epidemiológica de la enfermedad.