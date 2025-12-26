Galicia marca -8 ºC en Manzaneda (Ourense) en un viernes que arranca con cotas de nieve a 500 metros

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 26 Dic. 2025 (Europa Press) -

El viernes ha arrancado en Galicia con cotas de nieve a 500 metros y temperaturas mínimas muy frías en el interior. En la madrugada, según datos recogidos por Meteogalicia, Cabeza de Manzaneda y Xares, en A Veiga (Ourense), han alcanzado los -8,2 ºC y -7.9 ºC, respectivamente.

Precisamente, parte de la provincia de Ourense ha pasado la noche --entre las 00.00 y 09.00 horas-- en alerta amarilla por temperaturas mínimas por debajo de los -4 ºC en el sur e inferiores a -6 ºC en la montaña.

En este contexto, otros puntos también han marcado -6 grados, como Lardeira, en Carballeda de Valdeorras, y Calvos de Randín, que registró la mínima más alta de entre las estaciones de medición en altitudes menores a 900 metros.

En su parte, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) recoge que las precipitaciones en forma de nieve se extenderán a los interiores de A Coruña y Pontevedra, además del noroeste de Ourense. Habrá precipitaciones débiles y chubascos durante la primera mitad del día, más intensos y probables en la mitad occidental.

Se prevén heladas débiles, salvo en el litoral y tercio occidental, y que podrán ser moderadas en la montaña y sur de Ourense. Además, la cota de nieve se situará entre 700 y 800 metros al final del día. De esta forma, apunta Meteogalicia, a partir del mediodía Galicia irá quedando en la influencia del anticiclón, con tiempo seco que continuará en el fin de semana.