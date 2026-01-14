Gallagher deja el Atlético de Madrid y ficha por el Tottenham

El mediocampista inglés Conor Gallagher, hasta ahora en el Atlético de Madrid, fichó por el Tottenham de su país, informaron este miércoles ambos clubes.

Los londinenses tendrán que desembolsar 34,7 millones de libras (US$ 46,6 millones) por el traspaso y el contrato de Gallagher, que dura, según la prensa, hasta 2031.

El jugador de 25 años ha pasado una temporada y media en el Atlético, al que llegó procedente del Chelsea y con el que disputó 77 partidos, con un balance de siete tantos y siete asistencias.

"Estoy feliz ante este nuevo paso en mi carrera, en un club increíble. Sé cómo de estupendos son los hinchas aquí. Estoy muy contento por pasar a formar parte de todo esto y espero que podamos construir juntos grandes recuerdos", afirmó el jugador, citado en el comunicado de los Spurs.

Su nuevo entrenador, el danés Thomas Frank, celebró esta incorporación y estimó que el jugador tiene "mucho margen de mejora" a la vez que destacó "su experiencia en la Premier League, la Liga española y la selección inglesa".

Uno de los objetivos de Gallagher es precisamente ganar minutos de juego de cara a estar con Inglaterra este año en el Mundial de Norteamérica.

Según la prensa, el Aston Villa era el otro club inglés que estaba especialmente interesado en hacerse con sus servicios.

El Tottenham, vigente campeón de la Europa League, es apenas decimocuarto en la clasificación de la Premier League.