El ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, ha alertado este martes de que Irán, el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y el partido-milica chíi libanés Hezbolá, podrían aprovechar las festividades musulmanas del Ramadán para iniciar una "segunda etapa" de los ataques lanzados el 7 de octubre contra territorio israelí, desencadenantes del actual conflicto en Oriente Próximo.

"El principal objetivo de Hamás es tomar el Ramadán, con énfasis en el Monte del Templo y Jerusalén, y convertirlo en la segunda fase de su plan que comenzó el 7 de octubre. El principal objetivo de Hamás está siendo amplificado por Irán y Hezbolá", ha manifestado el ministro de Defensa durante una evaluación del Comando Central de las Fuerzas Armadas israelíes.

Así, el encargado de la cartera de Defensa ha abogado por no dar alas a la milicia palestina. "No debemos darle a Hamás lo que no ha podido lograr desde el comienzo de la guerra", ha argumentado Gallant, según declaraciones recogidas por el diario israelí 'The Times of Israel'.

En este punto, en declaraciones aparentemente dirigidas al ministro de Seguridad Nacional, el ultraderechista Itamar Ben Gvir, Gallant ha abogado por evitar "declaraciones irresponsables de personas que se supone son responsables", pues podrían derivar en una escalada de los acontecimientos en poco tiempo.

Ben Gvir, reconocido por sus declaraciones racistas y ultranacionalistas, ha abogado por imponer restricciones a los palestinos de Cisjordania e impedirles orar en la Explanada de las Mezquitas durante el mes del Ramadán e incluso prohibir el acceso a los árabes israelíes menores de 70 años.

Hamás lanzó el 7 de octubre una serie de ataques contra territorio israelí, dejando un balance de casi 1.200 muertos y cerca de 240 rehenes, y motivando una cruenta respuesta militar de las Fuerzas Armadas de Israel contra la Franja de Gaza, que se cobra ya la vida de casi 30.000 palestinos, en su mayoría mujeres y niños.

En el marco de estos enfrentamientos, Hezbolá ha aprovechado para lanzar ataques contra el norte de Israel a través de la frontera común. El Ejército israelí ha respondido a estos ataques. Hamás y Hezbolá, así como los hutíes de Yemen, están apoyados por Irán.