Gallardo asume como dt de river con ilusión de volver a alzar copa libertadores

BUENOS AIRES, 5 ago (Reuters) - River Plate intentará volver a alzar la Copa Libertadores porque "es la ilusión de todos", dijo el lunes el entrenador argentino Marcelo Gallardo en su regreso a uno de los clubes más populares del fútbol sudamericano.

El "Muñeco" reemplazará a Martín Demichelis, quien lo había sucedido desde inicios de 2023 y días atrás dejó el cargo luego de una serie de malos resultados durante 2024.

"El objetivo principal es ir por todo lo que esté en juego y principalmente enfocarse en la Libertadores", señaló Gallardo en la presentación realizada en un salón del estadio Monumental, en Buenos Aires.

La prensa local señaló que River buscará nuevos refuerzos para fortalecer su plantel de cara a la fase final de la Copa Libertadores, que el club comenzará en semanas frente al equipo también argentino Talleres de Córdoba.

La Copa Libertadores "es la ilusión que tenemos todos. Vamos a hacer todo lo posible para poder jugar estas instancias con muchísima decisión y poder ir avanzando, y por supuesto con la ilusión de ganarla", añadió.

Gallardo conquistó 14 títulos en su primera etapa en River, entre ellos las Copas Libertadores de 2015 y 2018, que fueron las conquistas más destacadas en los ocho años y medio al frente del equipo desde 2014 hasta 2022.

Los triunfos sobre su clásico rival Boca Juniors en la Copa Sudamericana 2014 y en las Libertadores 2015, 2018 y 2019 dejaron una marca en el fútbol argentino y en la historia de la rivalidad entre los clubes más populares.

"Lo primero que siento en este momento es muchísima emoción, que tiene que ver con sentimientos encontrados, con que no hace mucho que me fui pero parecería que nunca me fui", indicó el nuevo DT.

"Hay mucho trabajo para hacer, que claramente está iniciado. El tren está en marcha y hay que intentar ser muy preciso con una idea y un mensaje que tenga impacto rápidamente", señaló Gallardo.

El nuevo debut del entrenador más exitoso de la historia del club será el sábado frente a Huracán en el estadio Monumental por la décima jornada de la Liga Profesional del fútbol argentino. (Reporte de Ramiro Scandolo Editado por Nicolás Misculin)

Reuters