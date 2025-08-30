Gallen y Alexander guían a Diamondbacks a blanqueada 3-0 sobre improductivos Dodgers

LOS ÁNGELES (AP) — Zac Gallen permitió apenas dos hits en seis entradas, Blaze Alexander conectó un jonrón de dos carreras y los Diamondbacks de Arizona blanquearon el viernes 3-0 a los Dodgers de Los Ángeles, quienes vieron cortada una seguidilla de cuatro triunfos.

Los Dodgers mantuvieron su ventaja de dos juegos en la cima de la División Oeste de la Liga Nacional después de que San Diego, que ocupa el segundo lugar, cayó por 7-4 en Minnesota.

Gallen (10-13) ponchó al menos una vez a cada bateador, excepto a Shohei Ohtani y Mookie Betts, en el primer encuentro entre estos equipos desde el 21 de mayo. El derecho repartió ocho ponches y tres bases por bolas.

Jake Woodford lanzó la novena entrada para su segundo salvamento.

Un hit de Ohtani dentro del cuadro en la tercera entrada fue mal manejado por el primera base Tyler Locklear. Los Dodgers no consiguieron otro imparable sino hasta el doble de Betts con dos outs en la sexta, que puso a su primer corredor en segunda en el juego.

El batazo de dos carreras de Alexander con dos outs hizo que la esférica viajara 400 pies por todo el jardín izquierdo en la cuarta entrada, para remolcar al cubano Lourdes Gurriel Jr., quien había conectado un sencillo.

Así, Arizona tomó una ventaja de 2-0.

Corbin Carroll conectó un doble al inicio de la sexta y anotó con un sencillo impulsor del venezolano Gabriel Moreno que sacó del juego a Snell (3-3), quien estaba lanzando por primera vez desde que se convirtió en padre por segunda vez.

Por los Diamondbacks, los dominicanos Ketel Marte de 1-0, Geraldo Perdomo de 3-0. El cubano Gurriel de 4-1 con una anotada. El venezolano Moreno de 4-1 con una remolcada.

Por los Dodgers, el dominicano Teoscar Hernández de 3-0. El cubano Andy Pagés de 3-1. El venezolano Miguel Rojas de 1-0. El boricua Kiké Hernández de 3-0.