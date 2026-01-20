Galp se centra en el negocio de exploración y producción en Brasil y Namibia tras escisión de refinado

Por Dmitry Zhdannikov

DAVOS, SUIZA, 20 ene (Reuters) - La empresa energética portuguesa Galp se centrará en el crecimiento de su negocio de exploración y producción en yacimientos petroleros de Brasil y Namibia y podría cotizar partes de su negocio downstream recién formado en un par de años, dijo el martes a Reuters su codirector ejecutivo Joao Diogo Marques da Silva.

La compañía dijo a principios de este mes que estaba en conversaciones con Moeve, respaldada por capital privado, para combinar sus negocios en dos nuevas entidades: una centrada en la venta al por menor y otra en el refinado.

El negocio de producción de petróleo y gas de Galp, que incluye participaciones en yacimientos petroleros no desarrollados y de gran interés en alta mar de Namibia, no se incluiría en la fusión.

En caso de éxito, la operación crearía dos nuevas empresas y daría lugar a la formación de una de las mayores refinerías de Europa.

El anuncio de la fusión llevó a los analistas a especular con la posibilidad de que Galp venda su negocio de exploración y producción.

Marques da Silva dijo que Galp se está centrando en el crecimiento de su negocio de exploración y producción en lugar de ser un objetivo de adquisición, ya que la producción crecerá un 10% en 2026 solo en Brasil.

"Tenemos una historia única en exploración y producción. Hemos generado un crecimiento, una historia única con una base de activos muy fuerte", dijo en una entrevista en la reunión del Foro Económico Mundial en Davos. "Estamos buscando opciones adicionales de creación de valor".

Galp podría volver a Angola cuando se abran oportunidades, añadió.

La empresa energética también evaluará una cotización pública de las entidades resultantes de su fusión con Moeve después de al menos dos años, dijo Marques da Silva, añadiendo que esperan un acuerdo final sobre la fusión a mediados de 2026, cuando las valoraciones sean más claras.

Galp controlaría el 50% de la empresa minorista con Moeve y alrededor del 20% del refinado.

Galp necesitará que se aclaren las cuestiones reglamentarias relacionadas con el negocio minorista y tendrá que consolidar el negocio industrial y de refinado y completar las inversiones antes de debatir la cotización en bolsa, afirmó.

El acuerdo entre Galp y la española Moeve, cuyos accionistas son la sociedad estatal de inversiones de Emiratos Árabes Unidos Mubadala y la empresa de inversiones estadounidense Carlyle Group, no es vinculante.

Una de las nuevas entidades gestionaría 3.500 estaciones de servicio, principalmente en España y Portugal, y vendería más de 6,5 millones de toneladas de productos refinados al año.

La otra operaría las refinerías de petróleo de Moeve en Huelva y Algeciras y la refinería de Galp en Sines. Las tres instalaciones tienen una capacidad combinada de unos 700.000 barriles diarios.

