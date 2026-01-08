Galp y Moeve negocian combinar sus negocios de refino y venta de carburantes

Por Shadia Nasralla y Sergio Goncalves

8 de enero (Reuters) - La empresa energética portuguesa Galp y Moeve, respaldadas por capital riesgo, están en conversaciones para combinar sus negocios de refino, productos químicos y venta minorista de combustible, dijeron el jueves, en una operación que, de tener éxito, crearía una de las mayores refinerías de Europa.

En virtud de un acuerdo no vinculante, Galp y Moeve, con sede en Madrid, tienen previsto crear dos nuevas empresas. Una de ellas gestionaría 3.500 estaciones de servicio, principalmente en España y Portugal, mientras que la otra explotaría tres refinerías con una capacidad combinada de unos 700.000 barriles diarios. Los accionistas de Moeve son la empresa de inversión estatal de Emiratos Árabes Unidos Mubadala y la empresa de inversión estadounidense Carlyle Group.

El negocio de producción de petróleo y gas de Galp no se incluiría en ninguna fusión.