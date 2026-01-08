Galp y Moeve negocian la fusión de sus negocios de refino y venta de carburantes

Por Shadia Nasralla y Sergio Goncalves

LONDRES/LISBOA, 8 ene (Reuters) - Galp y Moeve están en conversaciones para combinar sus negocios de refino, productos químicos y venta minorista de combustible, dijeron el jueves, en una operación que, de tener éxito, crearía uno de los mayores grupos de refino de Europa.

En virtud de un acuerdo no vinculante, la empresa energética portuguesa Galp y Moeve tienen previsto crear dos nuevas empresas.

Una de ellas gestionaría 3.500 estaciones de servicio, principalmente en España y Portugal,

La otra explotaría las refinerías de petróleo de Moeve en Huelva y Algeciras y la refinería de Galp en Sines. Las tres instalaciones tienen una capacidad combinada de unos 700.000 barriles diarios. Moeve sería el propietario mayoritario de la unidad, mientras que Galp tendría una participación minoritaria superior al 20%.

El negocio de producción de petróleo y gas de Galp, que incluye participaciones en yacimientos petrolíferos no explotados y muy seguidos frente a las costas de Namibia, no se incluiría en la fusión.

"Esperamos que la principal conclusión del mercado sea que esto puede aumentar la probabilidad de que Galp sea candidata a una adquisición, dada la limpieza de su cartera", dijo el analista de RBC Biraj Borkhataria.

La cotización de Galp subía un 1,4% a las 0921 GMT, superando a un índice más amplio de empresas energéticas europeas, que perdía un 1,4%.