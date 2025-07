Gamarra admite un endurecimiento del PP en inmigración y critica a PSOE y Vox: "Ni puertas abiertas ni deportaciones"

MADRID, 27 Jul. 2025 (Europa Press) - La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha admitido un endurecimiento del discurso de su partido en materia migratoria y lo ha achacado a que "la realidad ha cambiado" ante "la crisis migratoria" que vive España. Dicho esto, y tras asegurar que su posición está "alineada" con la de otros países europeos, ha marcado distancias con las políticas que defienden tanto el PSOE como Vox. "En el punto medio siempre está la virtud. Ni puertas abiertas, que significa descontrol en la política migratoria, que es lo que practica el PSOE (...), ni deportaciones masivas porque la inmigración es necesaria", ha afirmado Gamarra en una entrevista concedida a Europa Press. En este sentido, la dirigente del PP ha arremetido contra el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, porque su política migratoria es la "del descontrol", al tiempo que ha afeado a Vox su discurso de expulsar inmigrantes cuando, según ha subrayado, es necesaria una "inmigración legal y ordenada". DEFENDE UNA INMIGRACIÓN "CON CONTROL" Y "ORDENADA" "El PP quiere una migración con control, ordenada y por supuesto en el marco de la legalidad, luchando contra las mafias, poniendo controles en las fronteras y también siendo muy claros y muy contundentes: aquí se viene a trabajar", ha afirmado, para añadir que el que "no venga a trabajar y a aportar, evidentemente tiene que ser devuelto a su país". Al ser preguntada por el endurecimiento del discurso del PP en materia migratoria, después de que esta semana el propio Alberto Núñez Feijóo abogase también por expulsar a los inmigrantes legales que delincan en función del delito, Gamarra lo ha achacado a la "realidad" que vive España. "La realidad ha cambiado. La crisis migratoria que vivimos en España y que vivimos en Europa no puede afrontarse desde el inmovilismo. Por eso hay un cambio en cómo tenemos que afrontar y qué política migratoria tenemos que impulsar", ha manifestado, para señalar que defienden una política migratoria "alineada" con la UE. Gamarra ha insistido en que ante una crisis migratoria como la que vive España "lo que no cabe es mirar hacia otro lado" con una "ausencia absoluta de política migratoria" como, a su juicio, ocurre con el Gobierno de Pedro Sánchez. Además, ha resaltado que la política de "puertas abiertas" de Sánchez "permite que las mafias actúen y se enriquezcan" y que además "muchas personas pierdan la vida intentando llegar a las costas". "Esto nos lleva a afrontar la situación y también a ser muy claros y rotundos", ha apostillado. SI UNA PERSONA EN SITUACIÓN ILEGAL DELINQUE, DEBE SER "DEVUELTA" Gamarra ha asegurado que España necesita "la inmigración" y que "vengan personas a trabajar". Sin embargo, ha admitido que si "delinque" y es "ilegal", esa persona debe ser "devuelta, evidentemente", al tiempo que ha defendido abordar las reformas que sean necesarias en el ámbito penal e "incluir dentro de las posibles penas ese planteamiento". Esto forma parte de la nueva visión europea también de defensa de nuestras fronteras y de trabajar para que la inmigración no sea un problema", ha indicado, para subrayar que hacen falta "políticas valientes y decididas que afronten una crisis migratoria como la que vive España" y "no mirar hacia otro lado". En cuanto a si el PP teme que el discurso duro de Vox en materia migratoria y que se ha visto con los disturbios de Torre Pacheco (Murcia) puede dar alas al partido de Santiago Abascal, Gamarra ha asegurado que en este asunto tanto el discurso como las políticas "tienen que ser otras". "Y el Partido Popular lo dice muy claramente: ni puertas abiertas con descontrol de fronteras, ni deportaciones masivas de todos los inmigrantes que viven en nuestro país, claro que no", ha enfatizado, para defender la posición de "equilibrio" que defiende su formación. LLAMAMIENTO A UNIRSE EN TORNO AL PP Después de que Feijóo asegurara hace dos semanas que si en este momento hubiera elecciones el PP lograría mayoría absoluta, Gamarra ha indicado que ese mensaje es "un llamamiento a la sociedad española" para "unirse" en torno al PP. "Todos estamos hartos del día a día que supone el sanchismo. Y por tanto, tenemos la capacidad del cambio y está en nuestras manos. Y eso es posible si nos unimos en torno al único partido que puede generar el cambio y que es la alternativa", ha explicado. Ante el hecho de que Feijóo haya descartado un Gobierno de coalición con Vox si gana las elecciones, Gamarra ha asegurado que se trata un compromiso "firme" del presidente de su partido con los españoles que "marca un camino". "Queremos un Gobierno amplio, sólido y que tenga las manos libres para poder hacer lo que hay que hacer. Y además para poder hacer aquello que le vamos a decir los españoles que vamos a hacer porque el valor de la palabra del programa electoral y del compromiso con los españoles tiene que ser sagrado", ha manifestado. En cuanto a si teme que ese compromiso de excluir un Gobierno con Vox pueda ahuyentar a los votantes de esa formación a los que Feijóo quiere atraer, Gamarra ha señalado que se trata de "todo lo contrario", ya que buscan trasladar a "una mayoría de españoles" que el PP es "un proyecto" y que apoyarle es "un voto muy útil para conseguir esa mayoría sólida que permita gobernar". "Y eso es lo que le planteamos a los españoles", ha apostillado.