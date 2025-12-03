Gamarra dice que Sánchez ha hecho el ridículo porque Junts le ha respondido que no a su oferta de cumplir lo pactado

MADRID, 3 Dic. 2025 (Europa Press) -

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha asegurado hoy que Pedro Sánchez ha hecho el "ridículo" porque Junts le ha respondido que "no" a su oferta de cumplir lo pactado con este partido, que realizó ayer en dos entrevistas en medio de comunicación catalanes, donde también admitió que había incumplimientos por parte del Gobierno.

Gamarra se ha pronunciado así durante una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, en la que ha abordado la respuesta de Junts de esta misma mañana realizada por Miriam Nogueras, quien ha dicho que la posición de Junts no cambia y que ahora le toca al Gobierno tomar decisiones, aunque no ha especificado cuáles deben ser.

Tras estas declaraciones y ante la pregunta de si creen que esta decisión dificulta la Legislatura, la dirigente del PP ha insistido en que la investidura de Pedro Sánchez nació con un "pecado original" y es que el PSOE no ganó las elecciones ni ha podido conformar una mayoría para gobernar.

El único acuerdo, ha precisado, fue para que permaneciera en la Moncloa. "No hay nada más" para los españoles, ha señalado. Por ello, explica que el reiterado "no" de Junts de esta mañana a la oferta de ayer de Sánchez no es más que la demostración de la "indigencia parlamentaria en la que vive".

Una indigencia, ha precisado, que le "impide gobernar" y aprobar unos presupuestos. Según Gamarra, en cualquier democracia europea esta situación llevaría a una disolución de las cámaras y a la convocatoria de elecciones.

Pero en el caso del Gobierno de Pedro Sánchez no es así porque, en opinión de la dirigente 'popular' éste sabía la corrupción que le asediaba y quería valerse de los instrumentos del Estado para su defensa en los procedimientos judiciales.

Y ha echado en cara al presidente del Gobierno que quiera "engañar a todo el mundo" porque considera que a él los españoles no le importan, ni las dificultades que tienen para llegar a fin de mes, ni el hecho de que no puedan acceder a una vivienda o que haya aumentado la pobreza infantil.

SÁNCHEZ NO GOBIERNA, RESISTE

Como tampoco le preocupa al presidente, ha añadido, que las familias de clase media no puedan pagar sus facturas. "Su prioridad ahora es encontrar los tickets y las facturas del Partido Socialista que le reclama la Audiencia Nacional", ha espetado.

Pero ha añadido que como no tiene respaldo del parlamento Pedro Sánchez "no gobierna", sino que "resiste" tal y como había afirmado de que gobernaría "al margen del Parlamento".

En cuanto a la posibilidad de que el PP haga una moción de censura, Gamarra ha reiterado que aunque hay "razones y motivos" para ello, los números "no dan".

Y ante la pregunta de por qué no buscan esos números, Cuca Gamarra ha respondido que no van a "perder el tiempo" porque los grupos parlamentarios saben perfectamente que si ellos están dispuestos a "sumar" para que haya elecciones, el PP está ahí.