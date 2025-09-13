Gamarra (PP): “Lo normal en un Gobierno débil con el ‘sanchismo’ es lo contrario a la normalidad democrática”

LOGROÑO, 13 Sep. 2025 (Europa Press) -

“Lo que es normal en un Gobierno débil con el ‘sanchismo’ es lo contrario a la normalidad democrática”. Así lo ha considerado este sábado en Logroño la vicesecretaria de Regeneración Institucional del Partido Popular, Cuca Gamarra, quien ha llamado a los ciudadanos a “no conformarse” con esta situación y ha defendido que los ‘populares’ comienzan por ello curso político “buscando devolverle a los españoles esa normalidad que merecen”.

En una comparecencia ante los medios de comunicación momentos antes del acto de imposición de pañuelos por parte del PP de Logroño, previo a las fiestas de San Mateo que comienzan el día 20, Gamarra ha recalcado que “lo que está claro es que algo que se repite continuamente con el ‘sanchismo’, lo que se convierte en habitual en el ‘sanchismo’ no tiene por qué ser normal en democracia”.

“Esto es el principal análisis de lo que está pasando con Pedro Sánchez al frente de la Presidencia del Gobierno. Que la mujer de presidente del Gobierno tenga que prestar declaración por presuntos delitos de corrupción ante un juez es habitual ya en nuestra democracia, pero no es normal en democracia”, ha comenzado.

Ha proseguido señalando que “el que estemos acostumbrados ya a que desde el Gobierno se ataque a los jueces es habitual en el ‘sanchismo’ pero es lo contrario a la normalidad democrática; que se presten favores a la mujer del presidente del Gobierno para convertir Moncloa en un centro de negocios es lo habitual en Moncloa y en el ‘sanchismo’ pero es contrario a la normalidad en democracia”.

Igualmente, ha apuntado que “el que no tengamos Presupuestos Generales del Estado es habitual con Pedro Sánchez pero es lo contrario a la normalidad democrática; que el Gobierno pierda votaciones una tras otra en el Congreso de los Diputados es lo habitual con un Gobierno débil en el ‘sanchismo’ pero es lo contrario a la normalidad democrática”.

“Que se pierda y que, ante esa pérdida de votaciones, el presidente del Gobierno no esté ni tan siquiera apoyando las leyes del Consejo de Ministros y se vaya al cine, puede ser habitual en el ‘sanchismo’ pero es lo contrario a la normalidad democrática. Todo esto es el día a día de Pedro Sánchez y de un Gobierno agotado, sin presupuestos, sin mayoría parlamentaria para poder gobernar y rodeado por la corrupción en el Gobierno, en su partido y en su entorno más próximo que es su familia”.

Para Gamarra, “esto es una absoluta anomalía democrática y los españoles no tenemos por qué conformarnos, podemos rebelarnos y eso es a lo que llamamos a los españoles, a ser conscientes de que lo podemos cambiar y que no tenemos que asimilar lo que es habitual con el ‘sanchismo’ con la normalidad democrática”.

Así, frente a ello, ha reseñado que "el Partido Popular ha empezado un año político y un curso político buscando devolverles a los españoles esa normalidad que merecen y que les vamos a dar en un proyecto político que se afianza en devolver la independencia a los poderes, en garantizar la limpieza a un Gobierno y, por supuesto, en dar estabilidad a un Gobierno a través de una mayoría parlamentaria, que signifique capacidad de gobernar, de aprobar cosas en el Congreso y de tener unos presupuestos para poder servir a los españoles".

"Por lo tanto, este curso político del Partido Popular les dice a los españoles que sí, que hay solución, que no hay que resignarse y que el proyecto del Partido Popular trabaja para todo esto", ha finalizado la dirigente 'popular'.