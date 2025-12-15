Gamarra (PP) ve cinismo en los socios de Sánchez que lo critican, porque "lo están manteniendo"

TERRASSA (BARCELONA), 15 Dic. 2025 (Europa Press) - La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha acusado de cinismo a los socios del Gobierno del PSOE que ahora lo critican, porque "son ellos los que están manteniendo el sanchismo, y por tanto son ellos los que están manteniendo toda esta indignidad de corrupción y toda esta indignidad de casos de acoso". Lo ha declarado este domingo en Terrassa (Barcelona) al asistir a un homenaje al concejal popular de Viladecavalls (Barcelona) Paco Cano Consuegra, asesinado por ETA el año 2000, y también han acudido el líder del PP catalán, Alejandro Fernández, y el presidente del PP de Barcelona y alcalde de Castelldefels, Manu Reyes. Al preguntársele por las críticas del PNV al Gobierno el sábado, ha respondido a todos los socios, incluido Sumar, que "no crean que van a engañar a nadie simple y llanamente con un mensaje si, teniendo en su mano poder cambiar este gobierno, no lo hacen". "Unas palabras huecas que no van acompañadas de hechos no sirven absolutamente de nada", ha insistido. NO VALEN "RETOQUES" EN EL GOBIERNO Además, ha advertido a la líder de Sumar y vicepresidenta segunda de que "el Gobierno no se cambia, como dice Yolanda Díaz, haciendo unos retoques estéticos. No. Porque la corrupción está dentro del sanchismo". Y, como ha dicho este domingo la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha acusado a los ministros de Sánchez de "huir de una sesión de control la próxima semana", la del martes a las 16.00. "No van a poder huir ni de la justicia ni de las urnas. Y sólo hay un camino, y es que los españoles podamos votar y podamos cambiar el Gobierno", ha añadido. RÉPLICA A SÁNCHEZ Gamarra también ha replicado a Sánchez, que este mismo domingo ha defendido que el PSOE actúa con "contundencia" ante casos de acoso o corrupción en contraste con la "connivencia" del PP con sus propios casos, según el presidente socialista. QUE LAS MUJERES "SIGAN DENUNCIANDO" La popular le acusa de cinismo, porque "se ha dedicado a encubrir a los acosadores mientras aislaban a las víctimas" para evitar que esos casos lleguen a la justicia. "La situación que vivimos no queda única y exclusivamente en el acoso sexual o las agresiones sexuales. Y además animamos a las mujeres a que lo sigan denunciando", ha dicho. "LES RENTA" ESTAR EN EL PODER La popular ha lamentado que "todo es una corrupción sistémica. Todo lo que tiene que ver con la corrupción es el sanchismo. Del primero al último". "Por eso les renta tanto estar en el poder. Aquí los únicos a los que les renta ya el sanchismo es al sanchismo, que son los que han robado y los que se lo han llevado", ha añadido. HOMENAJE A PACO CANO En cuanto al homenaje a Paco Cano este domingo, ha defendido la memoria de las víctimas del terrorismo y trabajar "para que nadie la borre, para que nadie la venda, para que nadie la olvide, porque esta es la verdadera memoria democrática". "Recordarla, además, para que se estudie, para que los jóvenes españoles sean formados en estos valores democráticos", ha pedido. Lo ha contrastado con los "homenajes impunes a terroristas que ni se arrepienten y que todavía son recibidos con honores", y ha prometido en nombre del PP seguir trabajando para que en España no quepan estos homenajes.