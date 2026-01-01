Gambia rescata a 96 personas y recupera siete cadáveres tras naufragio de embarcación de migrantes

BANJUL, 1 ene (Reuters) - Unas 96 personas fueron rescatadas y siete cadáveres fueron recuperados en el noroeste de Gambia tras el naufragio durante la noche de una embarcación en la que posiblemente viajaban más de 200 migrantes, informó el jueves el Ministerio de Defensa del país, que añadió que continuaban las operaciones de búsqueda y recuperación

Se trata del más reciente incidente mortal en una de las rutas migratorias más peligrosas del mundo, frecuentada sobre todo por africanos occidentales que intentan llegar a España a través de las Islas Canarias

Al parecer, la embarcación volcó hacia la medianoche en las proximidades de un pueblo de la región de Ribera Norte de Gambia y fue hallada posteriormente "encallada en un banco de arena", informó el Ministerio de Defensa en el comunicado

En la misión de rescate posterior participaron tres lanchas rápidas de la marina, una patrullera costera y "una canoa de pesca local" cuyos operarios se ofrecieron voluntariamente a ayudar, según el comunicado

Diez de los inmigrantes rescatados se encontraban en estado crítico y recibían atención médica urgente, informó el ministerio, sin indicar su nacionalidad

Más de 46.000 inmigrantes irregulares llegaron a las Islas Canarias en 2024, una cifra récord, según la Unión Europea. Más de 10.000 murieron en el intento, un 58% más que en 2023, según el grupo de derechos Caminando Fronteras

Sin embargo, durante los 11 primeros meses de 2025, la migración irregular hacia la Unión Europea por la ruta de África Occidental se redujo un 60%, según la agencia de fronteras Frontex de la UE

El descenso se debe en gran parte a los mayores esfuerzos de prevención de los países de salida en colaboración con los Estados miembros de la UE, según Frontex

Al menos 70 personas murieron en agosto de 2025 al zozobrar una embarcación que se cree partió de Gambia con inmigrantes, en uno de los accidentes más letales de los últimos años. (Reporte de Pap Saine; Redacción de Ayen Deng Bior; Editado en Español por Ricardo Figueroa)