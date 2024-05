Gameiro anuncia su marcha del Estrasburgo a final de temporada

Kevin Gameiro, emblemático delantero francés del Estrasburgo, de la Ligue 1, anunció este viernes su marcha del club de Alsacia a final de temporada.

"El domingo será mi último partido en (estadio de) la Meinau con el Estrasburgo. Anuncio esto con mucha emoción. No pensaba llorar. Este club me vio crecer, me permitió expresarme al más alto nivel", declaró el exjugador del Atlético de Madrid, Sevilla o Valencia en la conferencia de prensa previa al partido de liga ante el Metz.

Gameiro, que cumplió el jueves 37 años, firmó esta temporada su gol 100 en Ligue 1.

Antiguo internacional francés (13 partidos, 3 goles), Gameiro debutó con el Estrasburgo, club en el que se formó, en septiembre de 2005 y vivió una carrera exitosa en clubes como Lorient, PSG, Sevilla, Atlético de Madrid y Valencia. En su palmarés destacan cuatro títulos de Europa League (3 con el Sevilla y una con el Atlético), una liga con el PSG (2013) y una Copa del Rey con el Valencia (2019).

Estrasburgo (13º), que tiene asegurada la permanencia, recibe el domingo el Metz, que ocupa puesto de 'play-off' de descenso.

bdx/dar/iga/dam

AFP