Ganaderos de EEUU tienen objeciones a programa de 35 años

ARCHIVO - En esta foto del 10 de junio del 2020, se ve ganado en un lote de alimentación en Columbus, Ohio. Los productores de ganado en Estados Unidos han financiado durante 35 años una de las campañas publicitarias más conocidas en el país, pero ahora muchos quieren el fin del programa que creó el lema: “Beef. It's What's for Dinner”. ¿Cuál es el problema de los granjeros? Es que el pago obligatorio de 1 dólar por cabeza de ganado vendido no está promoviendo específicamente la carne estadounidense en un momento en que las importaciones inundan el mercado y la “carne falsa” con productos vegetales prolifera en los supermercados. (AP Foto/Nati Harnik