Ganaderos franceses protestan cerca de la embajada de Brasil en París

Un centenar de ganaderos franceses protestaron el miércoles en los alrededores de la embajada de Brasil en París para manifestar su rechazo al acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur, constataron periodistas de AFP.

"¡Productores de carne bovina furiosos!", decía en el reverso de la camisera roja vestida por los manifestantes, que vinieron con dos vacas charolesas resguardadas detrás de unas vallas.

A la convocatoria, organizada por la Federación Nacional Bovina (FNB), asistieron también algunos legisladores, como el diputado conservador Julien Dive y la diputada socialista Mélanie Thomin, así como el presidente del sindicato nacional de agricultores FNSEA, Arnaud Rousseau.

El líder de la FNB, Patrick Benezit, denunció un acuerdo de "competencia desleal", que "afectará a los precios, a nuestros mercados y a la rentabilidad de nuestras explotaciones".

Angélique Delaire, ganadera en el Puy-de-Dôme (centro), criticó el discurso del gobierno francés.

"Cada vez que Macron nos habla, nos dice 'no se preocupen, voy a defender la soberanía alimentaria francesa, no hay problema', pero después tenemos la impresión de que cuando no está delante nuestro, no es lo que realmente hace", expresó.

La FNB decidió convocar esta nueva manifestación tras las declaraciones hechas por el presidente francés durante una visita de su par brasileño en junio, cuando afirmó que Francia estaba dispuesta a firmar el acuerdo a finales de 2025, siempre que se introdujeran modificaciones en el borrador.

El pacto permitiría al bloque europeo exportar más autos, maquinaria y licores hacia Sudamérica. A cambio, este facilitaría la entrada en Europa de carne, azúcar, arroz o soja sudamericanos, lo que afectaría a los agricultores y legisladores franceses, que lo consideran una amenaza para determinados sectores.

